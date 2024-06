Periodista de Sputnik vuelve a sus labores luego de ser herido en un ataque ucraniano en 2023

"Poco a poco vuelvo a esta vida. Pero quiz谩s no ser谩 posible volver a la de antes (...) En esta tragedia 鈥攃omo es habitual, uno pierde algo y gana algo鈥 perd铆 mucho, pero gan茅 la comprensi贸n de que no estoy en un pa铆s extranjero. No soy un extra帽o aqu铆", comparti贸.