Militar de EEUU: "Quiero convertir el estrecho de Taiwán en un infierno no tripulado" para China

El nuevo jefe del Mando Indo–Pacífico de EEUU, el almirante Samuel Paparo, afirmó que Washington prepara la respuesta militar a una posible escalada en el... 13.06.2024, Sputnik Mundo

Afrenta infamePaparo declaró al medio: "Quiero convertir el estrecho de Taiwán en un infierno no tripulado utilizando una serie de capacidades clasificadas". De esta manera explicó el plan 'Hellscape' del Ejército norteamericano, que prevé el despliegue de miles de submarinos, buques y aviones no tripulados en el estrecho de Taiwán.Según Paparo, un despliegue de drones de esta naturaleza en la zona ayudaría a retrasar el avance del Ejército chino y daría tiempo a EEUU, Taiwán y sus aliados en la región a prepararse para un conflicto."Así podré hacerles la vida imposible durante un mes, lo que me dará tiempo para el resto", afirmó suelto de cuerpo. En este sentido, las fuerzas estadounidenses ya han iniciado la preparación del plan 'Hellscape' con la construcción de drones y a través del programa 'Replicator', que cuenta con una financiación de 1.000 millones de dólares.Para el exeurodiputado y periodista Javier Couso, "esas declaraciones son incendiarias, irresponsables y provocativas, algo que por desgracia la prensa occidental no refleja: al revés, le da la vuelta".

