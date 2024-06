https://latamnews.lat/20240612/a-los-ucranianos-quiza-no-les-gusten-las-consecuencias-que-se-avecinan-tras-elecciones-europeas-1155395343.html

"A los ucranianos quizá no les gusten las consecuencias que se avecinan" tras elecciones europeas

"A los ucranianos quizá no les gusten las consecuencias que se avecinan" tras elecciones europeas

Sputnik Mundo

La fuerte derrota de los partidos gobernantes en Francia y Alemania "hacen difícil ver cómo Macron o Scholz pueden ser más audaces en sus posiciones... 12.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-12T02:58+0000

2024-06-12T02:58+0000

2024-06-12T02:58+0000

internacional

ucrania

elecciones

unión europea (ue)

francia

alemania

emmanuel macron

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/03/1b/1149284616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_463f84c3b333682d8c575e64cc852364.jpg

Las elecciones europeas podrían parecer irrelevantes al dejar al Parlamento Europeo y a la futura Comisión en manos de la misma coalición centrista paneuropea, argumenta el artículo; pero en realidad, señala, esta aparente estabilidad esconde una gran agitación política, especialmente debido a lo que llaman el "dramático debilitamiento" electoral de las formaciones gobernantes de las principales economías del bloque, Alemania y Francia.En Francia, el presidente Emmanuel Macron respondió al pobre desempeño de su partido, Renacimiento, convocando elecciones anticipadas para el 30 de junio, menos de dos semanas antes de la cumbre de la OTAN en Washington. "La lógica de su decisión es simple: es mejor enfrentarse a la Agrupación Nacional (RN) de Jordan Bardella ahora que en 2027", señala el texto. Ya sea que el partido gobernante mejore o empeore los resultados de las elecciones legislativas europeas, incluso existiendo la posibilidad de que el propio Bardella, miembro del opositor movimiento encabezado por Marine Le Pen, sea el presidente elegido por la Asamblea en los casi 3 años de mandato que le quedan a Macron, lo cierto es que para el actual primer ministro no le será tan fácil actuar de aquí en adelante como "el líder de Europa", papel que el político francés busca intentar ocupar desde la salida del poder de Angela Merkel en Alemania.En Alemania, añade el medio, la situación no pinta mucho mejor para el cancilller Olaf Scholz, cuyo partido socialdemócrata obtuvo en los comicios del domingo pasado un penoso tercer lugar, siendo fácilmente vencidos por la formación Alternativa para Alemania, de perfil nacionalista y euroescéptica.En ese sentido, The Spectator recuerda que Rusia está superando en aproximadamente tres veces la producción de proyectiles de artillería de Occidente. "(Con estos resultados electorales), no puede esperarse que Scholz o Macron puedan dedicar importantes recursos a este problema. (...) Es difícil ver cómo podrían volverse más audaces en sus posiciones pro-Ucrania en los próximos meses", añade la nota.La nota afirma que el debilitamiento electoral de su partido en Francia podría significar que Macron, que ha sido uno de los principales responsables en impulsar la agenda bélica de la OTAN, "no podria hacer nada" si el resto de los líderes europeos, incluyendo el canciller Scholz, llegan a un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin por el conflicto de Ucrania."Puede que Macron se oponga en principio, pero probablemente no podrá hacer nada al respecto, especialmente con una Asamblea Nacional y un gabinete dominados por la Agrupación Nacional de Le Pen", concluye.

https://latamnews.lat/20240611/la-derrota-electoral-de-macron-y-scholz-es-el-resultado-de-centrarse-en-la-agenda-de-washington-1155370734.html

https://latamnews.lat/20240605/en-medio-del-caos-macron-y-scholz-son-los-patos-cojos-de-europa-1155230205.html

ucrania

unión europea (ue)

francia

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, elecciones, unión europea (ue), francia, alemania, emmanuel macron