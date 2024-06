https://latamnews.lat/20240610/amlo-rechaza-aumento-de-flujo-migratorio-hacia-eeuu-no-ha-habido-un-desbordamiento-en-cinco-meses-1155364124.html

AMLO rechaza aumento de flujo migratorio hacia EEUU: "No ha habido un desbordamiento en cinco meses"

AMLO rechaza aumento de flujo migratorio hacia EEUU: "No ha habido un desbordamiento en cinco meses"

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que el flujo migratorio irregular que cruza la nación latinoamericana hacia Estados Unidos se... 10.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-10T16:43+0000

2024-06-10T16:43+0000

2024-06-10T16:43+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

eeuu

méxico

📰 crisis migratoria en eeuu

migrantes

washington

joe biden

seguridad

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/0a/1155363451_63:132:945:628_1920x0_80_0_0_25624b0fbe893f848ac7e89845b37086.jpg

Asimismo, el mandatario mexicano reconoció que, en diciembre de 2023, existió un alza en el número de personas migrantes irregulares que llegaron a la frontera entre ambos países, pero que esta ha bajado desde que se aplican programas para atender las causas de este fenómeno.Entre esos esfuerzos, están las estrategias de Sembrando vida y Jóvenes construyendo el futuro, así como Vuelta a la patria."Donde tenemos más dificultad [para que Washington apoye] es con los países en donde EEUU no quiere buscar acuerdos por presiones políticas, más ahora que van a haber elecciones. Me refiero al caso de Cuba, de Venezuela, Haití, Nicaragua y también Guatemala", apuntó.López Obrador criticó al Gobierno encabezado por su par estadounidense, Joe Biden, por no hacer más esfuerzo para ayudar a las naciones latinoamericanas con el fin de evitar que su población abandone sus países de origen."En el tema migratorio, solo han hecho contención: muros, amenazas de mano dura, militarización de las fronteras y leyes más severas, pero no quieren [ir más allá]. Se les complica atender las causas", acusó.Recientemente, EEUU prohibió el asilo a quienes atraviesen irregularmente la frontera desde México y que se agilizaría la deportación de quienes supongan una amenaza para la seguridad nacional y la sociedad.También se informó que las autoridades estadounidenses comenzaron a tramitar rápidamente los casos de asilo para acelerar la expulsión del país de quienes carezcan de motivos legales, según la Casa Blanca."A través de este proceso, el Departamento de Justicia podrá gestionar más rápidamente los casos y el Departamento de Seguridad Nacional será capaz de deportar más rápidamente a las personas que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos", se lee en el comunicado emitido.Ante esta situación, el presidente mexicano declaró que las personas en el país latinoamericano no deben preocuparse por las nuevas medidas impuestas por Estados Unidos en materia migratoria, como la prohibición de asilo a quienes no cuenten con documentación para arribar a esa nación, así como la amenaza de cerrar la frontera. "Mi mensaje es que no deben preocuparse en la frontera de nuestro país (...). Es [un asunto] migratorio, no es comercial; no tiene que ver con la gente de Tijuana [ciudad fronteriza mexicana] que va y viene. [La disposición] es para lo que se conoce como migración irregular", expresó el 6 de junio.

https://latamnews.lat/20240402/por-que-no-es-suficiente-la-estrategia-de-amlo-para-frenar-la-migracion-irregular-en-latinoamerica-1149398423.html

https://latamnews.lat/20240604/no-se-puede-cerrar-la-frontera-aunque-se-quisiera-amlo-sobre-orden-de-biden-para-frenar-migracion-1155221480.html

eeuu

méxico

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, andrés manuel lópez obrador, eeuu, méxico, 📰 crisis migratoria en eeuu, migrantes, washington, joe biden, seguridad, casa blanca