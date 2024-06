https://latamnews.lat/20240609/magnifico-logro-100-anos-de-la-validacion-del-primer-voto-femenino-en-latinoamerica-1155354482.html

"Magnífico logro": 100 años de la validación del primer voto femenino en Latinoamérica

"Magnífico logro": 100 años de la validación del primer voto femenino en Latinoamérica

Sputnik Mundo

QUITO (Sputnik) — La aprobación de un informe habilitante para dar paso al sufragio de las mujeres, hace exactamente 100 años este 9 de junio, fue posible en...

La doctora Reyes explicó que el voto de la doctora Hidalgo fue validado el 9 de junio de 1924 por el Consejo de Estado, que en la época era el máximo órgano decisorio ante una consulta, y con ello se dio paso a la aceptación del sufragio femenino. Desde 2019, en homenaje a la tenacidad de Hidalgo en la lucha por la igualdad de género y la paridad en la participación política, la Asamblea Nacional de Ecuador (el Parlamento unicameral) consagró el día 9 de junio a la conmemoración de este acontecimiento. En el centenario de este suceso, este 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano ha impulsado una cruzada de actividades alegóricas a esta fecha, que tendrán su cierre este lunes 10 de junio con la entrega a la familia de Hidalgo de un reconocimiento a su legado. "En 1924, Matilde Hidalgo, una mujer firme y decidida, accedió al sufragio y abrió los surcos hacia la equidad e igualdad de las mujeres en la política. Desde el CNE honramos su memoria y reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de participación de todas y todos", recordó desde la red social X la presidenta del máximo órgano electoral ecuatoriano, Diana Atamaint. La doctora Reyes, asesora de la Asamblea Constituyente de 1998 en Ecuador, recordó que el texto constitucional de ese año fue el primero de su tipo en incorporar el enfoque de género, con 36 artículos sobre temas como el derecho a su autonomía sexual y reproductiva, el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado pero con aportes al Producto Interno Bruto para que fuera reflejado en las cuentas nacionales, así como otros referidos a los ámbitos del empleo, seguridad social y participación política. Reyes recogió estos aportes en su libro Hombres públicos, mujeres privadas (1999) sobre género, democracia y ética ciudadana. En tanto, ya en 2008, la Constitución de ese año estableció en su artículo 65, que "el Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos". Reyes se refirió a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, denominado también como Código de la Democracia, de 2020, que establece las reglas para garantizar la igualdad de género en las candidaturas, en vigencia desde las elecciones presidenciales anticipadas de 2023 en el país. Sin embargo, en su opinión, si bien en la "democracia formal" se han establecido estos mecanismos para equilibrar la participación de mujeres y hombres en la política, la "democracia real" no se da dentro de los partidos políticos, ni de los movimientos. Reyes calificó como un "magnífico logro" que se consiga la paridad en la participación política, reconocida desde la Constitución de 2008 de Montecristi (ciudad donde se firmó el texto constitucional vigente, en el oeste de Ecuador). Aunque expresó que la calidad de esta le deja todavía muchas dudas, debido a que existen mujeres sin formación política, incluso sin capacidad de disenso, que se insertan en este ámbito. Mencionó la pugna que se presenta actualmente entre el presidente Daniel Noboa y Verónica Abad, distanciados desde la segunda vuelta electoral, lo cual derivó en un decreto ejecutivo mediante el cual la vicemandataria fue enviada a cumplir funciones como "Embajadora por la Paz" en Tel Aviv, Israel. Al momento, desde el Gobierno se ha enviado una consulta a la Procuraduría General del Estado para que se pronuncie respecto a si Noboa debe solicitar licencia para implicarse en la campaña electoral por su reelección, lo cual es considerado una maniobra para impedir el ascenso de Abad a la Presidencia durante ese periodo de 45 días. La abogada Reyes señaló la necesidad de que exista una paridad en los listados de candidatos que sea consciente, no solo de su propio género, sino también de la existencia de una lucha de clases, en la cual, ilustró, incluso hay mujeres que explotan a otras. A 100 años del voto femenino, la doctora Reyes considera que el principal desafío sigue siendo conocer la historia y quiénes han sido sus protagonistas en el país y su legado, entre ellas Matilde Hidalgo, una mujer que se adelantó a su época al ejercer el voto y convertirse en la primera bachiller, la primera en registrar su título como médica en Ecuador y quien posteriormente llegó a ser concejala de Machala (en el sur del país) y a ocupar otros cargos de elección popular. "Matilde Hidalgo es protagonista de su propia historia", aseveró Reyes, quien ahora trabaja en un nuevo libro titulado Mujeres públicas, ¿Hombres privados? para abordar esta problemática de la participación femenina en los procesos democráticos en Ecuador.

