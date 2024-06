https://latamnews.lat/20240608/para-que-la-democracia-europea-este-en-peligro-primero-tendria-que-existir-1155327023.html

"Para que la democracia europea esté en peligro, primero tendría que existir"

"Para que la democracia europea esté en peligro, primero tendría que existir"

Sputnik Mundo

Las elecciones al Parlamento europeo son una 'farsa' por una razón sencilla: dicho órgano legislativo no tiene la capacidad de legislar, pues eso le... 08.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-08T04:30+0000

2024-06-08T04:30+0000

2024-06-08T04:30+0000

internacional

🌍 europa

unión europea (ue)

democracia

política

parlamento europeo

ursula von der leyen

alemania

comisión europea

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e6/0a/14/1131705514_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_005fa8e3c9bdabea275fa8bc89994cb8.jpg

La edición europea de este portal de noticias sostiene que "el Parlamento es esclavo de la Comisión", la cual, a su vez, "es esclava del Consejo", o sea, de todos los Estados miembros del bloque. Y aunque muchos argumentan que el Parlamento tiene poder para ofrecer enmiendas y revisiones a las leyes en las conversaciones con el Consejo y la Comisión, la realidad es que el diálogo entre esas tres instancias es "un débil sustituto del verdadero poder legislativo". Las elecciones al Parlamento europeo se celebran del 6 al 9 de junio de 2024. Según Bruselas, "es un momento único en el que todos podemos decidir colectivamente sobre el futuro de la Unión Europea". El análisis señala que, en general, la población europea no confía mucho en los comicios al Parlamento. ya que, en el fondo, al final las decisiones del bloque son tomadas por los países más poderosos en materia política y económica. En cambio, dice, la función principal del Parlamento es cosmética y narrativa, es decir, promover la apariencia de una "vibrante democracia en acción". La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, por ejemplo, no necesita de gran aprobación de los eurodiputados para ostentar el poder, señala el medio. "Por eso ha centrado su campaña en reuniones a puerta cerrada con los líderes de los partidos nacionales y los diputados cuyo apoyo necesita". Otro aspecto que el autor considera negativo es la cantidad de dinero que consume el Parlamento europeo: "Para ser una organización que no sirve a ningún propósito democrático discernible, el Parlamento no es barato. Sus diputados, o eurodiputados, ganan unos 120.000 euros al año, más del triple del salario medio de los ciudadanos de la UE". "Este fin de semana será la única vez en los próximos cinco años que muchos medios de comunicación nacionales de Europa dediquen verdadera atención a los asuntos del Parlamento europeo. Incluso entonces, puede que solo sea para advertir de que el auge de los partidos de extrema derecha podría poner en peligro el futuro de la institución. Aunque suene a amenaza, en realidad sería un indulto", concluye.

https://latamnews.lat/20240428/la-primera-ministra-de-italia-anuncia-su-candidatura-a-las-elecciones-europeas-1150085574.html

https://latamnews.lat/20240320/el-parlamento-europeo-extiende-la-supresion-de-aranceles-para-productos-agricolas-ucranianos---1149074242.html

unión europea (ue)

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, unión europea (ue), democracia, política, parlamento europeo, ursula von der leyen, alemania, comisión europea