La ONU exige la liberación de 11 miembros de su personal detenidos en Yemen

https://latamnews.lat/20240608/la-onu-exige-la-liberacion-de-11-miembros-de-su-personal-detenidos-en-yemen-1155342347.html

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó este sábado que 11 personas de nacionalidad yemení que trabajan para distintas agencias del organismo... 08.06.2024, Sputnik Mundo

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/1a/1150047110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c2866835bcacdfe52dea1397b55ef64.jpg

"Estamos muy preocupados por estos acontecimientos, y estamos buscando activamente aclaraciones de las autoridades de facto hutíes sobre las circunstancias de estas detenciones y, lo que es más importante, para garantizar el acceso inmediato a ese personal de la ONU", dijo el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.De acuerdo con la organización de derechos humanos Mayyun, de Yemen, en total fueron detenidas 18 personas trabajadoras de distintas agencias de la ONU y de otras organizaciones internacionales en operativos policiales de los hutíes en cuatro provincias del país árabe.De acuerdo con la ONU, los trabajadores detenidos de sus agencias son dos mujeres y nueve hombres. Seis trabajan para la oficina de derechos humanos de la ONU (ACNUDH), y otros cinco trabajan para diferentes organismos de la ONU y para la Oficina del Enviado Especial de la ONU en Yemen.Los militantes del movimiento hutí controlan la mayor parte de Yemen, incluida la capital, Sanaa, y en los últimos meses han atacado buques en el mar Rojo en respuesta a la ofensiva militar de Israel en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino.Dujarric aseguró que la ONU está "siguiendo todos los canales disponibles para garantizar la liberación segura e incondicional de todos ellos, lo más rápidamente posible".Según la organización Mayyun, militantes hutíes "asaltaron viviendas y secuestraron" a los empleados de las Naciones Unidas y otros trabajadores de organizaciones el jueves 6 de junio de 2024.Conforme a este reporte, algunos de los trabajadores fueron asaltados en sus domicilios, interrogados en su interior, además de que fueron confiscados sus teléfonos móviles y computadoras antes de ser trasladados en vehículos militares a un lugar no revelado.De acuerdo con Mayyun, entre los detenidos están un empleado de la Unicef, seis empleados de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, un empleado del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y otro del PMA (Programa Mundial de Alimentos), un empleado de la Oficina del Enviado Especial del Secretario General a Yemen y otro de Save the Children.Además de tres empleados de la organización Relief and Development Response (RRD), un empleado de otra organización de la sociedad civil yemení, dos empleados de Oxfam, uno más de CARE USA y otro trabajador del Fondo Social para el Desarrollo, una institución gubernamental yemení.La organización de derechos humanos condenó los que consideró como una escalada en el conflicto interno de Yemen y denunció que constituye una violación de los privilegios e inmunidades concedidos al personal de la ONU en virtud del derecho internacional."Estas acciones son opresivas y extorsivas, dirigidas a obtener beneficios políticos y económicos", señaló la ONG, que pidió que se dé a conocer la ubicación de las personas detenidas y su liberación inmediata.

