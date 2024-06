https://latamnews.lat/20240608/fico-asegura-que-eslovaquia-no-se-dejara-arrastrar-a-una-aventura-militar-contra-rusia--1155335475.html

Fico asegura que Eslovaquia no se dejará arrastrar a una "aventura militar" contra Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — El consentimiento de algunos países occidentales para que Kiev utilice sus armas contra objetivos en Rusia demuestra el deseo de escalar el... 08.06.2024, Sputnik Mundo

"El consentimiento que los países occidentales le han dado a Ucrania para permitirle utilizar armas occidentales para atacar objetivos en territorio ruso, no es más que la prueba de que las grandes democracias occidentales no quieren la paz, sino una escalada de la tensión con Rusia, que seguramente llegará. Como primer ministro de Eslovaquia, no arrastraré a la república a aventuras militares de este tipo", escribió Fico en sus redes sociales. El primer ministro indicó que este 8 de junio votó en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran en su país. El pasado 30 de mayo, funcionarios estadounidenses confirmaron que el presidente de EEUU, Joe Biden, había aprobado recientemente el uso de armas estadounidenses por Ucrania para atacar objetivos dentro del territorio ruso cerca de Járkov, incluso de forma preventiva. La revelación marcó un cambio importante en la política estadounidense de "no alentar ni permitir" ataques dentro de Rusia. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló que algunos países de la alianza, incluido el Reino Unido, inicialmente transfirieron armas a Kiev "sin restricciones" de ningún tipo. El pasado 2 de junio, Francia dio permiso a Ucrania para usar sus misiles de largo alcance Storm Shadows/Scalps para atacar regiones rusas. El 5 de junio, Berlín confirmó que permitirá que Kiev ataque con las armas alemanas las posiciones en el territorio ruso que se encuentran cerca de la región de Járkov. Desde Rusia acusaron al bloque militar de alentar a Ucrania a "continuar una guerra sin sentido". El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, advirtió de que esta política "tendrá sus consecuencias inevitablemente". A juicio del vocero, Estados Unidos y otros países miembros de la OTAN "están desatando una nueva espiral de tensión" últimamente."Lo hacen de forma deliberada. No hacen, sino provocar un nuevo nivel de tensión", enfatizó.

