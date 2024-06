Roma considera incomprensible que ciertos países permitan a Kiev atacar el territorio ruso

"Sobre todo, me pregunto para qué sirve. ¿Estas palabras tienen un impacto positivo en el resultado de la guerra? No lo tienen. ¿Promueven la paz? No la promueven. ¿Asustan a los rusos? No. ¿Los molestan? Sí. Además, si Ucrania también quisiera usar armas para atacar, no querría informar a los rusos (...). La verdad es que no los entiendo", señaló Crosetto en una entrevista con el periódico Corriere della Sera.