https://latamnews.lat/20240607/lamentable-situacion-por-que-mexico-tuvo-menos-produccion-de-hidrocarburos-liquidos-1154347458.html

"Lamentable situación": ¿por qué México tuvo menos producción de hidrocarburos líquidos?

"Lamentable situación": ¿por qué México tuvo menos producción de hidrocarburos líquidos?

Sputnik Mundo

La caída de la producción de hidrocarburos líquidos de Petróleos Mexicanos (Pemex) es un síntoma muy ilustrativo de la situación en que se encuentra la empresa... 07.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-07T03:20+0000

2024-06-07T03:20+0000

2024-06-07T03:20+0000

américa latina

📈 mercados y finanzas

pemex

petróleos mexicanos

hidrocarburos

eeuu

comisión nacional de hidrocarburos de méxico (cnh)

méxico

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e6/05/0a/1125302504_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_b43ee00d69932226ec4c8d065321aac2.jpg

Recientemente, la petrolera mexicana dio a conocer que, durante abril, su producción de hidrocarburos líquidos, donde se toman en cuenta tanto el crudo como los condensados, registró 1,7 millones de barriles diarios, lo que significa que cayó 6,21% en comparación con el mismo periodo de 2023. Este es el dato más bajo desde marzo de 2022.El descenso va de la mano con lo reportado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que, en el cuarto mes del año, anunció un descenso de 6,43% en la producción nacional de crudo, donde se cuentan tanto a Pemex como a compañías privadas. Esto equivale a 1,5 millones de barriles diarios.Otro de los apartados en los que Pemex obtuvo un resultado negativo fue en las exportaciones. Según recaba el diario mexicano La Jornada, el descenso fue de 31,1% a tasa anual, con solo 681.000 barriles diarios. Al respecto, en una charla con este medio, el doctor en economía por la Universidad de Manchester, Moritz Cruz Blanco, señala que eso se debe al débil crecimiento de la economía de Estados Unidos, nación con la que se realiza principalmente este intercambio.Las consecuencias estarían muy cercaDe acuerdo con Rueda, quien también es maestro en economía por el Colegio de México (Colmex), las secuelas de la caída en la producción de hidrocarburos líquidos se verán en un corto plazo a través de un descenso de ingresos para Pemex.El experto recuerda que, a mediados de febrero, la agencia Moody's recortó la nota de la petrolera desde B1 a B3 con perspectiva negativa, debido a varias problemáticas, entre ellas, las mayores necesidades de liquidez que enfrenta."Eso corresponde a una inversión altamente especulativa, pero si bajara aún más su calificación, pasaría al terreno de riesgo sustancial, más comúnmente conocidos como bonos basura. Esto no solo le traería problemas a Pemex, sino que comprometería las finanzas públicas del Gobierno mexicano", apunta.Esto se debe a que requerirá pagar más intereses y que el resto de la deuda mexicana podría también ser fuertemente afectada. "Es decir, que la menor calificación de Pemex podría reducir la calificación de la deuda soberana", advierte Rueda.Las posibles solucionesLos economistas hacen énfasis en que Pemex debe encontrar diversos caminos ante esta situación. Por ejemplo, Cruz Blanco, quien también es docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), menciona que se podría apostar por recortar las importaciones de ciertos productos."En la medida en que se logre efectivamente disminuir su importación, no de crudo, pero sí en gas o gasolina, el efecto de la contracción de las exportaciones, por ejemplo, es menor porque no se está comprando comprando al extranjero y no tienes que estar a expensas de esas divisas", dice.En tanto, Rueda considera que Pemex no solo debe invertir más en exploración, sino inclinarse por una renovación integral."El Gobierno mexicano debe emprender una reforma fiscal y administrativa que vuelva a Pemex una empresa competitiva. Eso podría incluir involucrarla en el desarrollo de otro tipo de energías", concluye.

https://latamnews.lat/20240417/reduccion-de-exportaciones-de-petroleo-una-tragedia-o-una-oportunidad-para-mexico-1149652860.html

https://latamnews.lat/20240104/pemex-comparte-cuando-mexico-podria-alcanzar-la-autosuficiencia-en-produccion-de-gasolinas-1147118630.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

📈 mercados y finanzas, pemex, petróleos mexicanos, hidrocarburos, eeuu, comisión nacional de hidrocarburos de méxico (cnh), méxico