El Kremlin ve muy provocadoras las últimas declaraciones de Macron sobre el apoyo a Ucrania

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — Las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre el ulterior apoyo a Ucrania son provocadoras y avivan las... 07.06.2024

La víspera, el líder galo anunció que París entregará a Kiev aviones de combate Mirage 2000-5 y está dispuesto a capacitar a 4.500 militares ucranianos. A finales de febrero pasado, el presidente de Francia informó que había debatido con los mandatarios de algunos países miembros de la OTAN, entre ellos Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, Polonia y el Reino Unido, el posible envío de militares al territorio ucraniano, pero no se logró un consenso.La cumbre sobre Ucrania en SuizaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, no discutió con el líder de la Alianza Democrática Nacional de la India, que ganó las elecciones, Narendra Modi, ni con otros líderes extranjeros su posible participación en la conferencia sobre Ucrania en Suiza, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.Suiza anunció la intención de celebrar una conferencia de paz sobre Ucrania los días 15 y 16 de junio cerca de la ciudad de Lucerna. A la reunión fueron invitados representantes de unos 160 países. Sin embargo, Rusia no recibió invitación alguna.El presidente Luiz Inacio Lula da Silva decidió no participar en la cumbre, tampoco el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Kiev no oculta que intentará imponer al resto del mundo su llamada 'fórmula de paz'.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.

