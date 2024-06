https://latamnews.lat/20240607/biden-permitir-ataques-en-rusia-podria-teoricamente-arrastrar-a-eeuu-al-conflicto-1155296956.html

Biden: permitir ataques en Rusia podría "teóricamente" arrastrar a EEUU al conflicto

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo en una entrevista con 'ABC News' que su decisión de permitir que Ucrania utilice armas suministradas por... 07.06.2024, Sputnik Mundo

"Teóricamente podría, pero no es probable", dijo Biden este 6 de junio cuando se le preguntó sobre el riesgo de que el país norteamericano se vea arrastrado a la guerra con Rusia debido a su política. Las declaraciones del mandatario norteamericano confirman que la Casa Blanca ha cambiado su postura en torno al conflicto ucraniano, sobre todo porque ahora ya ha concedido su permiso a Ucrania para que utilice armamento estadounidense como medida de contraataque dentro de territorio ruso, algo que no había sido autorizado por la Administración Biden por temor a una escalada con Moscú. "El presidente [Joe Biden] ha ordenado recientemente a su equipo que se asegure de que Ucrania puede utilizar las armas suministradas por Estados Unidos con fines de contrafuego en la región de Járkov, de modo que Ucrania pueda contraatacar a las fuerzas rusas que les atacan o se preparan para atacarles", dijo un alto funcionario norteamericano, según filtraciones recientes de medios como CNN, NBC, The New York Times y Reuters.El 1 de junio, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, justificó la decisión de algunos países del bloque militar de permitir a Ucrania usar armamento proporcionado por ellos para atacar posiciones en suelo ruso."A medida que esta guerra evoluciona, también ha evolucionado el apoyo de la OTAN. Eso demuestra que, cuando ahora atacan a Ucrania desde Rusia, al otro lado de la frontera, cuando la línea fronteriza o la línea del frente es más o menos la misma, entonces, por supuesto, la única manera de atacar tras las líneas enemigas es también entonces golpear en territorio ruso", dijo Stoltenberg en una conferencia de prensa celebrada en Praga.Según Stoltenberg, la línea del frente no está dentro de Ucrania. "Hasta ahora, la mayor parte de los combates se libraban en el interior de Ucrania, pero ahora se libran en la región de Járkov, en la frontera entre Rusia y Ucrania. Y también tiene sentido entonces adaptar cualquier restricción que imposibilite a los ucranianos devolver el golpe contra posiciones de artillería, posiciones de misiles en Rusia que ataquen directamente a las fuerzas ucranianas o a ciudades ucranianas", agregó.

