Vicepresidente Sectorial de Economía: Venezuela quiere unirse a los BRICS "lo más rápido posible"

Vicepresidente Sectorial de Economía: Venezuela quiere unirse a los BRICS "lo más rápido posible"

"Tenemos la esperanza que sea lo más rápido posible, porque Venezuela, que está en la confrontación contra las fuerzas que quieren disolver los Estados nacionales, está del lado de la construcción de ese mundo multipolar y de la nueva arquitectura económica y financiera, y ahí los BRICS son importantes", manifestó Rivas Alvarado, entrevistado en una nueva edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebra del 5 al 8 de junio en Rusia."Es también importante el apoyo de los BRICS a la recuperación de Venezuela, es una plataforma que necesitamos para fortalecer y para sellar con un material bien poderoso nuestra vinculación con Rusia, por ejemplo, y con todos los miembros del bloque", añadió.Una arquitectura financiera alternativaConsultado sobre el caso particular de las relaciones económicas y comerciales entre Venezuela y Rusia, Rivas Alvarado subrayó que las partes han avanzado mucho en "la construcción de mecanismos alternativos, tanto de financiamiento, como de medios de pago".La colaboración con RusiaSegún Rivas Alvarado, una de las claves de la recuperación económica de Venezuela es la colaboración con Rusia, algo que permitió hacer frente a los ataques occidentales contra sectores como "la industria petrolera, la industria energética", sus blancos principales.La diversificación de la economíaApuntó, asimismo, que se está avanzando en reducir la dependencia de la exportación petrolera."El aprendizaje que tuvimos con el bloqueo ha sido tratar de no depender de un solo rubro primario de exportación que es muy importante, que es el petróleo, que tiene una alta tasa interna de retorno. Sin embargo, esa dependencia nos hacía vulnerable. Entonces, nuestra estrategia económica en esta fase es la diversificación productiva, es la sustitución de importaciones. Avanzamos en dos sentidos: exportando, porque necesitamos divisas, pero también fortaleciendo la producción nacional", manifestó.La soberanía alimentariaEn el caso de la agricultura, se logró no solo resolver una situación de "desabastecimiento muy fuerte", sino comenzar a exportar.La salud y farmacéuticaTambién se están recuperando sectores como el de salud o el farmacéutico, lo cual es una cuestión de supervivencia en unas circunstancias en las "las farmacias transnacionales abandonaron el país".Las medidas coercitivas, una oportunidad tremendaDe acuerdo con Rivas Alvarado, "a pesar de lo negativo de las medidas coercitivas, estas generaron una oportunidad tremenda" para convertir a Venezuela, país con riquísimos recursos primarios, en exportador de productos con valor agregado, gracias al aporte científico y tecnológico de sus aliados como Rusia.

