México desmiente primer caso mortal de gripe aviar en humanos reportado por la OMS

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México niega haber registrado el primer contagio y posterior muerte de una persona infectada con gripe aviar tipo...

En conferencia de prensa conjunta con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el responsable de la política mexicana de salud pública aseguró que la OMS solo de manera marginal dice que el riesgo en este caso es bajo. "No se ha precisado [la causa de muerte], pero básicamente son la falla renal y, desde luego, la falla respiratoria que tuvo en cuestión de horas", detalló Alcocer. La OMS dijo en un comunicado que el 23 de mayo las autoridades mexicanas reportaron un caso mortal de infección humana con gripe aviar A (H5N2). El reporte del organismo mundial señala que es "el primer caso confirmado por laboratorio de infección humana con gripe A(H5N2) reportado a nivel global y la primera infección del virus aviar H5 en una persona registrado en México". México insiste en que no hay riesgoAlcocer aseveró que no existe riesgo de contagio para la ciudadanía por este virus al consumir pollo La OMS dijo que el riesgo actual para la población por este virus "es bajo", pese a que fueron detectados brotes en marzo y abril de gripe aviar A(H5N2) en aves de corral en los estados de Michoacán y Estado de México, en el centro del país. La persona, de 59 años y residente del Estado de México (centro), fue hospitalizada en la capital Ciudad de México; sufría de condiciones médicas preexistentes y había estado en cama por tres semanas antes de la aparición de los síntomas de gripe A, según la OMS El titular de Salud federal confirmó que la víctima fue un hombre de 59 años que llegó al Instituto de Enfermedades Respiratorias con un problema de este tipo, y que además tenía un problema renal y diabetes. Alcocer relató que al paciente "se le tomaron varias muestras, estaba diabético, con problemas del riñón se le atendió". En una de las muestras "se le encontró el virus H5N2 que está ligado a la gripe aviar, que en este caso puede ser un aviso epidemiológico en las acciones que se dan para los trabajadores que atienden aves y trabajan en ellas". El titular de Salud explicó que el paciente no tenía nada de eso, sino manifestaciones de otro tipo. "El paciente no tiene antecedentes de contacto familiar o de conocimiento alrededor de donde vivía. Por parte de Epidemiología se han evaluado todos esos contactos", prosiguió. López Obrador evitó hacer comentarios, se limitó a decir que la difusión del asunto del caso de gripe aviar en un ser humano "causó alguna inquietud". La gripe aviar en humanos puede causar infecciones respiratorias desde leves a severas y resultar fatales, y hasta ahora no hay evidencia de transmisión de humano a humano.

