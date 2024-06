https://latamnews.lat/20240606/hungria-insta-a-comenzar-las-negociaciones-para-detener-el-conflicto-ucraniano-1155270385.html

Hungría insta a comenzar las negociaciones para detener el conflicto ucraniano

Hungría insta a comenzar las negociaciones para detener el conflicto ucraniano

Sputnik Mundo

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, llamó al inicio inmediato de las negociaciones para poner fin al conflicto... 06.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-06T06:38+0000

2024-06-06T06:38+0000

2024-06-06T07:24+0000

internacional

hungría

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

foro económico internacional de san petersburgo (spief)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/06/1155270464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c6025cf6a6e7ec7741b52b214312ef1.jpg

La OTAN, liderada por Estados Unidos, financia y apoya con armas al Gobierno ucraniano, mientras que la UE lleva a cabo una 'guerra de sanciones económicas' contra Rusia. El titular de Exteriores húngaro indicó que cada día aumenta el riesgo de la propagación del conflicto y apostó por la vía diplomática para parar las hostilidades.Szijjarto se negó a comentar la legitimidad de Volodímir Zelenski como presidente de Ucrania después de que finalizara su mandato el 20 de mayo pasado.Al referirse a las consultas de paz que acogerá Suiza el 15 y 16 de junio, el alto funcionario magiar expresó su pesar porque Rusia no fue invitada a la reunión. Pese a ello, indicó, Hungría estará presente en esa cita por respeto a las intenciones de Suiza de hallar una solución.Desde Moscú denunciaron que la "pseudoconferencia de paz" suiza solo sirve como pantalla para promover el ultimátum de Occidente y de Ucrania y seguir las hostilidades.Rusia pidió a sus socios del mundo a no acudir a este tipo de foros para no dejarse arrastrar a las provocaciones antirrusas de Occidente y de Ucrania, que solo buscan prolongar el conflicto.Szijjarto es uno de los pocos representantes de los países miembros de la Unión Europea (UE) y de la OTAN que participan en el Foro Económico de San Petersburgo, en medio de la pugna geopolítica que mantienen los dos bloques con Rusia. Además, Szijjarto declaró que Occidente no podía haberle prohibido participar en el foro.También afirmó que la cooperación con Moscú en el sector energético debe continuar, Hungría no podrá abastecerse de energía sin Rusia, y esto no es una cuestión política, sino matemática.La XXVII edición del SPIEF tiene lugar del 5 al 8 de junio de 2024. El tema principal del acontecimiento del año en curso gira en torno a la formación del mundo multipolar y está bautizado como "La base de un mundo multipolar. Formación de nuevos puntos de crecimiento".El evento, que se celebró por primera vez en 1997, es organizado desde 2006 con el patrocinio y la participación del presidente de Rusia, Vladímir Putin.En sus más de 25 años de historia, el SPIEF logró convertirse en la principal plataforma internacional de contacto entre representantes de la comunidad empresarial y en un espacio de debate sobre las cuestiones económicas fundamentales tanto para Rusia, como para los mercados en vías de desarrollo y el mundo en general.

https://latamnews.lat/20240605/hungria-tilda-de-indignante-el-plan-de-la-ue-de-gravar-las-importaciones-de-energia-rusa-1155237121.html

https://latamnews.lat/20240605/organizadores-de-la-conferencia-sobre-ucrania-en-suiza-no-quieren-la-paz-1155258779.html

hungría

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hungría, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, foro económico internacional de san petersburgo (spief)