AMLO señala que no debe haber preocupación en México por nuevas medidas migratorias en EEUU

06.06.2024

El mandatario mexicano reiteró que respeta la soberanía de Washington, pero que seguirá buscando el diálogo para atender las causas por las que las personas abandonan sus países de origen y desean nuevas oportunidades en el territorio estadounidense."Estamos ayudando para que se acepten [a las personas migrantes irregulares] en los países en los que EEUU no tiene buena relación (...). Nosotros no quisiéramos que deportaran a nadie porque la migración no es por gusto, sino por necesidad. Pero, como toman esa decisiones y es un Estado soberano, [cuidamos] que los deportados llegan de manera directa a sus países", apuntó.Sobre el tema, López Obrador recalcó que un cierre de la frontera entre EEUU y México no es conveniente para ninguna de las naciones. "Es bastante la integración económica, comercial y social que existe en la frontera", declaró.El 4 de junio, el Gobierno encabezado por el presidente estadounidense Joe Biden prohibió el asilo a quienes atraviesen irregularmente la frontera desde México y que se agilizaría la deportación de quienes supongan una amenaza para la seguridad nacional y la sociedad.También se informó que las autoridades estadounidenses comenzaron a tramitar rápidamente los casos de asilo para acelerar la expulsión del país de quienes carezcan de motivos legales, según la Casa Blanca."A través de este proceso, el Departamento de Justicia podrá gestionar más rápidamente los casos y el Departamento de Seguridad Nacional será capaz de deportar más rápidamente a las personas que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos", se lee en el comunicado emitido.

