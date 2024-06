https://latamnews.lat/20240605/italia-seguira-oponiendose-al-uso-de-sus-armas-para-atacar-el-territorio-de-rusia-1155245820.html

Italia seguirá oponiéndose al uso de sus armas para atacar el territorio de Rusia

Italia seguirá oponiéndose al uso de sus armas para atacar el territorio de Rusia

Sputnik Mundo

ROMA (Sputnik) — Italia continuará oponiéndose al uso de armas suministradas a Ucrania para golpear territorio ruso, aseguró el ministro de Transporte e... 05.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-05T12:33+0000

2024-06-05T12:33+0000

2024-06-05T12:33+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

📰 suministro de armas a ucrania

ucrania

italia

otan

matteo salvini

🌍 europa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/05/1155245655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d4f70a52c2f2c471e7272e52dcc84ae.jpg

De acuerdo con el también líder del partido La Liga, el conflicto de Ucrania necesita que sus bandos "se sienten a la mesa de negociaciones en 2024". "De sus condiciones se ocuparán Rusia y Ucrania. Para parar los asesinatos, hay que parar las armas", remarcó el político. Italia, continuó el vice primer ministro, no ha aprobado ningún decreto que permita ataques contra un Estado extranjero. Aseveró también que ninguno de sus aliados padece los "delirios belicosos" del presidente de Francia, Emmanuel Macron. El jefe de la Liga no ha dejado de criticar recientemente a los líderes de la OTAN y de la Unión Europea (UE) por su postura de aumentar el apoyo militar a Kiev y su disposición a levantar las restricciones a que las tropas ucranianas lancen ataques con armas occidentales contra territorio ruso. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, fue calificado por Salvini de "señor peligroso", y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de "dinamitero". A principios de mayo, Macron declaró en una entrevista con The Economist que no descarta el envío de tropas a Ucrania si recibe una solicitud de Kiev y si Rusia rompe la línea del frente, mientras el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, declaró durante su visita a Kiev que Ucrania tiene derecho a utilizar armas británicas contra objetivos dentro de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó estas declaraciones como una "escalada directa" que "podría suponer un peligro para la seguridad europea". El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.

https://latamnews.lat/20240528/la-otan-no-esta-en-condiciones-de-intensificar-el-conflicto-y-mantenerlo-1150790184.html

ucrania

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 suministro de armas a ucrania, ucrania, italia, otan, matteo salvini, 🌍 europa