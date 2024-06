https://latamnews.lat/20240603/cada-dia-nos-presionan-la-republica-srpska-denuncia-como-occidente-intenta-influir-en-su-politica-1154888248.html

"Cada día nos presionan": la República Srpska denuncia cómo Occidente intenta influir en su política

Occidente insiste constantemente en que la República Srpska —entidad integral de Bosnia Herzegovina— apoye las sanciones contra Rusia, declaró el líder... 03.06.2024, Sputnik Mundo

Sin embargo, el líder serbobosnio puso de relieve que la República no permitirá medidas restrictivas contra Rusia a nivel de todo el país. Subrayó que "no hay ni una sola decisión de imponer sanciones"."La mejor confirmación de esto es mi reciente reunión con europeos de alto rango que me dijeron '¿cuándo vas a imponer sanciones contra Rusia?'. Esto significa que no hay sanciones y que seguiremos así, aunque sea una posición muy difícil", enfatizó.También señaló que los líderes occidentales se dan cuenta de su difícil posición geopolítica mientras fallan sus iniciativas en Ucrania y Gaza. Por lo tanto, según Dodik, los políticos inventan cómo salvar su estatus antes de sus elecciones.Dodik también destacó el papel del presidente serbio, Aleksandar Vucic, que no cede a las presiones occidentales."Occidente está literalmente furioso. Nos miran a nosotros, a Serbia, al presidente Aleksandar Vucic y a mí solo bajo el principio: 'Si no estás con Occidente, estás contra Occidente'. No nos permiten ser neutrales, y mucho menos estar del lado de Rusia", enfatizó.Al mismo tiempo, el político serbobosnio agradeció al mandatario ruso, Vladímir Putin, por su cooperación y no descartó el desarrollo de relaciones comerciales con Rusia.El bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, introdujo baterías de sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el comienzo de la operación militar en Ucrania.El presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene que la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, y que las sanciones suponen un fuerte golpe para la economía mundial.

