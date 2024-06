https://latamnews.lat/20240602/mexico-celebra-sus-elecciones-con-incidentes-aislados-de-violencia-1154436186.html

México celebra sus elecciones con incidentes aislados de violencia

México celebra sus elecciones con incidentes aislados de violencia

Sputnik Mundo

La jornada electoral del este domingo 2 de junio se lleva a cabo en orden y tranquilidad solo con algunos incidentes menores, informó el Instituto Nacional... 02.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-02T22:57+0000

2024-06-02T22:57+0000

2024-06-02T23:24+0000

américa latina

elecciones presidenciales en méxico (2024)

política

instituto nacional electoral (ine) de méxico

méxico

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/0f/1149756563_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_35a8aa3d4578ab26d5dfb8f8aae8cc13.jpg

Poco después de las dos de la tarde (hora local), las autoridades informaron que se habían registrado 2.488 incidentes electorales de distinta gravedad, la gran mayoría de ellos menores, de los que se habían resuelto 1.787. A las 13:40 de la tarde se habían instalado 166.167 de las 170.182 casillas aprobadas previamente por el órgano electoral; es decir, el 97,6% de los centros de recepción de votos, de acuerdo con el último corte del INE , donde la tarde de esta jornada histórica prevalecía un ambiente de confianza en la pulcritud de los comicios. Según los datos difundidos en la sesión extraordinaria del consejo general del INE, 15 casillas —el 0,00091% del total de casillas aprobadas— no se pudieron instalar. Dos casillas no se instalaron en Hidalgo del Parral, en Chihuahua, por personas ajenas a la organización electoral que impidieron su instalación; 3 en Jiquilpan de Juárez, en Michoacán, por robo de documentación electoral; 2 más en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca por decisión de la comunidad; 7 casillas más no pudieron abrir en Puerto Escondido, en Oaxaca, por un conflicto municipal que impidió que hubiera las garantías necesarias y una más en Atlixco, en Puebla, también por robo de la documentación. El INE informó, asimismo, que los principales partidos políticos pudieron tener representantes en la mayoría de las casillas, lo que añade certeza y confiabilidad al proceso. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto, el partido en el gobierno, el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional logró tener representantes en 89% de las casillas; el partido opositor Acción Nacional (PAN derecha) en 65%, el Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) en 60 % mientras que Movimiento Ciudadana (MC, centro) en 35% de los centros receptores de votos.Además, se instalaron 18 de las 23 mesas receptoras de votos en consulados de Francia, España, Canadá y Estados Unidos. Por otra parte se reportó la presencia de observadores internacionales en 32.977 casillas, lo que, a decir de las autoridades electorales, contribuye a la transparencia y el escrutinio del proceso electoral. Largas filas de votantes podían verse en diversos centros receptores de votos a lo largo de la Ciudad de México en lo que hasta ahora ha sido una copiosa jornada en la que estaban convocados a votar más de 98 millones de mexicanos.La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó a medio día que sólo se habían registrado incidentes menores que estaban siendo atendidos oportuna y expeditamente por las autoridades electorales. En el estado de Puebla, al oriente del país, se reportó la muerte de tres personas en incidentes en diferentes municipios, uno de ellos Coyomeapan, donde se registró un enfrentamiento armado afuera de una casilla electoral, aunque esto no fue confirmado aún por las autoridades electorales. Este domingo los mexicanos elegirán a más de 20.700 cargos electorales en la elección más grande en la historia del país latinoamericano.

https://latamnews.lat/20240601/la-pobreza-laboral-en-mexico-se-reduce-pero-se-requieren-47-anos-para-erradicarla-1154394016.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elecciones presidenciales en méxico (2024), política, instituto nacional electoral (ine) de méxico, méxico