Nuevo estudio revela que los niños confían más en los robots que en los seres humanos

Cuando somos niños, tenemos que asimilar una enorme cantidad de información nueva a medida que aprendemos sobre el mundo y tenemos que filtrar la realidad de la ficción. Los investigadores de este nuevo estudio querían ver cómo se recibía la información de distintas fuentes.El estudio, en el que participaron 111 niños de entre 3 y 6 años, reveló que los pequeños mostraron preferencia por creerle más a los robots y ser más tolerantes cuando estos cometían errores.A los niños los dividieron en varios grupos y les mostraron videos de robots y humanos etiquetando objetos, algunos de los cuales ya reconocían y otros eran nuevos para ellos y no conocían su nombre. La fiabilidad de humanos y robots se probó dando nombres incorrectos a objetos familiares. Por ejemplo, llamando cuchara a un plato.De este modo, los investigadores podían manipular el sentido de confianza de los niños.No obstante, mientras los humanos y los robots eran igual de fiables, los niños se mostraron más dispuestos a preguntarles a los robots los nombres de los objetos nuevos y a valorar sus respuestas como exactas. Además, los niños se inclinaban más por los robots cuando se les preguntaba con quién compartirían secretos, de quién querrían ser amigos y a quién querrían tener como profesores. Uno de los campos en los que esta investigación podría ser útil es la educación, sobre todo en un mundo en el que los niños están cada vez más rodeados de tecnología.Los investigadores no preguntaron por qué los niños creían que los robots que conocían eran más fiables que las personas. Además, es posible que las interacciones en video no siempre reflejen con exactitud las interacciones en el mundo real, por lo que se necesita un estudio que incluya interacciones en vivo para confirmar los resultados.La investigación está publicada en Computers in Human Behavior.

