Calor en México: el país aún no está en una catástrofe, pero podría estarlo pronto

Calor en México: el país aún no está en una catástrofe, pero podría estarlo pronto

Las altas temperaturas en México en estos días han llegado a máximos históricos. El escenario luce sombrío: sequía, apagones, bajo nivel de agua en presas y... 31.05.2024

Si no se toman acciones y se enfrenta el fenómeno de una manera integral por parte de las autoridades, es posible que las altas temperaturas en México afecten el rendimiento en la producción de alimentos y se propaguen las enfermedades, asegura la doctora Cecilia Conde, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM (ICAyCC)."En estos momentos la gente tiene que estar muy alerta. Las noticias sobre calor extremo y sequía se conjuntan; hay un uso excesivo de la energía eléctrica. La gente debe saber que, aunque tenga los recursos económicos para desperdiciar agua o dejar encendida la televisión, es momento de disminuir el exceso y desperdicio de recursos energético e hídricos", dice la especialista. "Puede ser un primer paso para actuar de forma local pensando en algo global; este es el momento de no asociar bienestar con desperdicio, sino bienestar con bien común", explica Conde. En las dos últimas semanas de mayo, grandes zonas de México, entre ellas la Ciudad de México, experimentaron las mayores temperaturas registradas en la historia del país latinoamericano. Por ejemplo, el 27 de mayo tuvo lugar la tercera onda de calor de la temporada sobre México, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en 19 de los 32 estados del país. En la Ciudad de México la temperatura registró 35 grados, algo histórico. El coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC), Francisco Estrada Porrúa, dijo recientemente en una conferencia de prensa que el pasado mes de abril fue el mes más cálido en la historia, no solo en México, sino en 47 países, por lo que es muy probable que 2024 sea el año más cálido del que se tenga registro en el planeta. A su vez, Víctor Manuel Torres Puente, investigador de Meteorología tropical del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM (ICAyCC), subrayó que en 2023 se había advertido que, debido a la presencia del fenómeno de El Niño, las temperaturas en esta primavera serían muy altas, tal como ocurrió en mayo de 1998, cuando duraron 13 días; o en 2003, cuando la ola de calor perduró ocho días.Pese a que El Niño actual no es el más intenso en los registros, se encuentra entre los cinco más grandes, pero sus efectos se acrecentado debido al cambio climático, reiteró el científico.Según el informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre el Estado del Clima en América Latina y el Caribe en 2023, la temperatura media de 2023 en la región fue la más alta de la que se tiene constancia, 0,82 °C por encima de la media del periodo 1991-2020 y 1,39 °C por encima del valor de referencia del período 1961-1990.México experimentó el ritmo de calentamiento más rápido de la región, alrededor de 0,3 °C por decenio, entre 1991 y 2023, señala el informe publicado el pasado 8 de mayo."Desafortunadamente, 2023 fue un año en el que los peligros climáticos batieron récords en América Latina y el Caribe", declaró la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo."El huracán Otis se intensificó rápidamente antes de tocar tierra. Azotó la ciudad mexicana de Acapulco como devastador huracán de categoría 5 y ocasionó decenas de víctimas mortales y daños valorados en varios miles de millones de dólares. Las crecidas sumieron en la miseria a muchas partes de la región. La intensa sequía redujo el nivel de las aguas del río Negro, a su paso por Manaos (Amazonia brasileña), a su mínimo histórico en más de 120 años de observaciones, y perturbó gravemente el paso de las embarcaciones a través del Canal de Panamá", explicó Celeste Saulo.Para la doctora Conde, ya de por sí México es un país árido y semiárido en la mayor parte de su territorio. Por ello, dice, su posición geográfica es el motivo por el cual hay un ritmo de calentamiento más rápido. De hecho, explica la investigadora, México es uno de los países que tiene un alto riesgo de sequía, considerando las condiciones actuales comparadas con el período 1901 a 2010.Para la especialista, las consecuencias de estos fenómenos dependen de las políticas de prevención que se lleven a cabo. En ese sentido, recuerda que México cuenta con la ventaja de su biodiversidad y su diversidad cultural, dos factores que pueden ayudar a hacer frente al calentamiento, dice. "México es de los pocos países con tanta diversidad biológica y cultural. Podemos invertir en ellas para revertir los efectos adversos", concluye la doctora.

