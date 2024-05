https://latamnews.lat/20240530/mujeres-latinas-en-eeuu-como-cargar-la-pesada-loza-de-prejuicios-de-genero-y-etnicidad-1150730577.html

Mujeres latinas en EEUU: cómo cargar la pesada loza de prejuicios de género y etnicidad

30.05.2024

Las mujeres latinas crecieron en 5,6 millones de 2010 a 2022, el mayor aumento numérico de cualquier grupo racial o étnico femenino importante en Estados Unidos. Actualmente, suman 22,2 millones, es decir, el 17% de todas las mujeres adultas que habitan en la nación norteamericana, señala el reporte del think tank especializado en estudios de opinión.Según el análisis de la Encuesta Nacional de Latinos del Centro de Investigación Pew, un 39% de las latinas asegura que la situación se ha mantenido igual, y el 34% dice que no cambiará en los próximos 10 años.Además, dos tercios (66%) afirman que la brecha salarial de género —el hecho de que las mujeres ganen menos dinero, en promedio, que los hombres— sigue siendo uno de los grandes problemas para las mujeres hispanas, según el análisis.Para la doctora Estefanía Cruz Lera, adscrita al Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el papel de las mujeres latinas dentro de la sociedad estadounidense ha adquirido cada vez mayor importancia, lo que se ve reflejado en las tasas de participación laboral más altas que las de las mujeres blancas o afroamericanas.De acuerdo con el Centro Pew, las mujeres hispanas han aumentado su tasa de participación laboral en 4 puntos porcentuales, de 65%, en 2013, a 69%, en 2023.Sin embargo, acota la doctora, persiste en Estados Unidos una situación de vulnerabilidades convergentes, en las que la población local anglosajona siente desconfianza hacia la preparación de las mujeres hispanas, pues se tiene la idea de que tienen menos responsabilidad porque priorizan a la familia antes que al trabajo. Según el estudio del Centro de Investigación Pew, las mujeres hispanas tienen ahora un mejor promedio de escolaridad y están percibiendo mayores ingresos en general.Actualmente, las hispanas tienen más probabilidades de tener una licenciatura (23%) que en 2013 (16%). Además, hoy más que nunca nunca están completando títulos de posgrado, señala el estudio. En cuanto a los ingresos, el salario medio por hora de las mujeres hispanas ha aumentado un 17% en la última década. En 2023, su salario medio por hora era de 19,23 dólares, frente a los 16,47 dólares de 2013. A pesar de este progreso, señala el centro Pew, las brechas salariales de las mujeres hispanas con respecto a sus pares no han mejorado en los últimos años, sino empeorado.En 2023, las mujeres hispanas ganaron 85 centavos (en promedio) por cada dólar ganado por los hombres hispanos, en comparación con 89 centavos por dólar en 2013 (y 87 centavos por dólar en 2003).Además, las mujeres hispanas siguen estando por detrás de las mujeres no hispanas en cuanto a ingresos, sin mejoras significativas en la última década. En 2023, la mujer hispana media ganaba 77 centavos por cada dólar ganado por la mujer no hispana media, en comparación con 75 centavos por dólar en 2013.Más participación socialLa brecha salarial entre las mujeres hispanas y los hombres blancos ha cambiado solo ligeramente. En 2023, las mujeres hispanas ganaban 62 centavos por cada dólar ganado por los hombres blancos no hispanos, frente a los 59 centavos por dólar en 2013.Asimismo, conforme al análisis del centro Pew, las mujeres hispanas van a la zaga de los hombres hispanos y de las mujeres no hispanas en cuanto a participación en la población económicamente activa. Lo mismo sucede a nivel educativo.Para la doctora Cruz Lera, las mujeres latinas han ido empoderándose dentro de la sociedad estadounidense, al ser más proclives a involucrase en sindicatos y otro tipo de organizaciones."Lo que nosotros vemos es que, cuando se dan, por ejemplo, clubes de escuelas para padres, talleres de empoderamiento, talleres de finanzas del hogar o finanzas personales, las mujeres son más participativas", afirma la académica.Según ella, es destacable el aumento de la participación laboral de las mujeres hispanas, considerando que en países como Estados Unidos es extremadamente caro el cuidado de los hijos en una guardería o a través de una niñera. Además, dice, las latinas están profesionalizándose en varios ámbitos.Sin embargo, dice que sería deseable ver cada vez más a mujeres latinas en puestos de liderazgo en los sectores público y privado, en el Congreso o en gubernaturas."Es algo que todavía avanza muy lento en esta nueva generación de mujeres latinas muy jóvenes", observa la investigadora.Para Cruz Lera, aún necesita mucha educación y trabajo, pero primero reducir los prejuicios de género en la misma comunidad latina, porque es al interior de este sector donde comienzan los primeros prejuicios de género y etnicidad. "Se debe dejar de encasillar a la mujer latina en ciertos trabajos, como los relacionados con cuidados u otros empleos que no implican toma de decisiones o liderazgo", concluye.

