https://latamnews.lat/20240530/la-otan-viviria-un-clima-incertidumbre-ante-la-sucesion-de-stoltenberg-1154349438.html

La OTAN viviría un clima incertidumbre ante la sucesión de Stoltenberg

La OTAN viviría un clima incertidumbre ante la sucesión de Stoltenberg

Sputnik Mundo

La perspectiva de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) nombre a un nuevo jefe para cuando expire el mandato del actual secretario... 30.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-30T00:28+0000

2024-05-30T00:28+0000

2024-05-30T00:28+0000

defensa

política

mark rutte

jens stoltenberg

klaus iohannis

eslovaquia

rumanía

otan

eeuu

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/03/0c/1148881554_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_f2f4b03ab48769dfc2b2e279547312f6.jpg

Aunque los funcionarios de la OTAN esperaban que la Alianza se pusiera de acuerdo cuanto antes sobre un candidato sustituto para la cumbre que se celebrará en Washington a mediados de julio, no parece que vaya a ser así, según el reporte.El primer ministro holandés, Mark Rutte, quien quería ser el próximo jefe de la OTAN, fue rechazado por Rumanía y Hungría, mientras que Eslovaquia aún no se ha pronunciado sobre su candidatura, según el informe. Al mismo tiempo, Turquía, que se pronunció en contra de Rutte hace solo un mes, ha reconsiderado su postura, según EurActiv.Por lo tanto, Rutte cuenta ahora con el apoyo de 29 de los 32 Estados miembros de la OTAN, según el informe.No está claro, sin embargo, si Eslovaquia apoyará también a Rutte u optará por el presidente rumano Klaus Iohannis, que también está en la carrera, informó el portal de noticias, añadiendo que no se espera que Hungría oponga resistencia a la candidatura de Rutte durante mucho tiempo.El ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, ha manifestado en repetidas ocasiones que Budapest no apoya que Rutte se convierta en el próximo secretario general de la OTAN y cree que ha llegado el momento de que un candidato de Europa Central o del Este dirija la alianza militar. Hungría tiene motivos para no confiar en Rutte, ya que en el pasado habló este político neerlandés habló sobre "poner de rodillas a Hungría" por su ley anti-LGBT aprobada en 2021.En febrero, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Rutte sería un excelente secretario general. Washington ha expresado públicamente su apoyo a la candidatura de Rutte en más de una ocasión.El mandato de Stoltenberg al frente de la OTAN expiraba en octubre de 2022, pero se prorrogó un año más tras estallar el conflicto en Ucrania. En julio, la Alianza volvió a prorrogar su mandato un año más, hasta octubre de 2024. Es el segundo jefe de la OTAN que más tiempo lleva en el cargo, después del ex ministro holandés de Asuntos Exteriores, Joseph Luns, que ocupó el puesto de 1971 a 1984.

https://latamnews.lat/20240528/miembros-de-la-otan-divididos-por-los-planes-de-ucrania-de-atacar-a-rusia-con-armas-occidentales-1151250177.html

https://latamnews.lat/20240312/el-presidente-rumano-anuncia-su-candidatura-para-dirigir-la-otan-ya-es-turno-de-europa-del-este-1148900238.html

eslovaquia

rumanía

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, mark rutte, jens stoltenberg, klaus iohannis, eslovaquia, rumanía, otan, eeuu, 🛡️ fuerzas armadas