La oposición mexicana llama al voto joven desde una "desconexión total de la realidad"

La oposición mexicana llama al voto joven desde una "desconexión total de la realidad"

30.05.2024

A pocos días de las elecciones presidenciales en México, tres figuras mediáticas afines a la coalición opositora Fuerza y Corazón por México —que aglutina a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)— pidieron a la juventud que ejerza su derecho al sufragio.Dos días antes, el historiador e intelectual Enrique Krauze, autor del libro Siglo de caudillos: Biografía política de México, hizo un llamado similar a la juventud, a la que le advirtió, en un video con duración de seis minutos filmado en su biblioteca personal, que la democracia está en riesgo."Yo sé muy bien que a los jóvenes no les gusta que les digan lo que deben hacer", observó el también ensayista y editor.Sin embargo, refiriéndose a la represión del movimiento estudiantil de 1968 y a la Matanza del Jueves del Corpus, conocida popularmente como el Halconazo, ocurrida el 10 de junio de 1971 —ambas dictadas por gobiernos priistas y que concluyeron con decenas de estudiantes asesinados por las fuerzas del orden— elucubró sobre el "daño que causa el poder absoluto en manos de una sola persona" y le pidió a los jóvenes "votar a conciencia".Haciéndole eco a Krauze, la periodista y académica Denise Dresser publicó el 27 de mayo la columna titulada Ser hobbit, dirigida a los jóvenes que nacieron a finales de los 90 y principios de los 2000 y que votarán por primera o segunda ocasión, en la que alertó sobre los peligros que enfrenta la democracia mexicana."Habrá que ser hobbits como los que destruyen el anillo del mal en El señor de los anillos (...) Ese anillo sigue ahí e incluso ha crecido en los últimos seis años", advirtió en su columna la politóloga y profesora de ciencia política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).¿La oposición no conoce a la juventud?La convocatoria a este sector no es menor. De acuerdo con la lista nominal del electorado que elabora el Instituto Nacional Electoral (INE), un total de 26 millones 76.357 jóvenes de 18 a 29 años (23%) podrán ejercer su derecho al sufragio el próximo 2 de junio.No obstante, a decir del profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Héctor Alejandro Quintanar Pérez, el mensaje de Derbez, Krauze y Dresser demuestra que "viven en una desconexión total de la realidad" de los jóvenes.Para explicar su aseveración, Quintanar recordó que, durante el sexenio de Vicente Fox, Eugenio Derbez publicó una columna en el diario mexicano El Gráfico en la que se dedicaba a atacar la gestión de López Obrador, cuando el tabasqueño fungió como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.El caso de Krauze, dijo, es exactamente el mismo pues, ya en junio de 2018, cuando las encuestas de aquel entonces señalaban el triunfo inminente de Andrés Manuel López Obrador, el historiador publicó un video similar, dirigido también a la juventud, para pedir que hicieran un voto cruzado, supuestamente para evitar que el presidente pudiera ejercer un poder absoluto.Mientras que Dresser, a decir del experto, da a entender que considera que el convencimiento se consigue a partir de "metáforas ingeniosas y no a través de mirar los hechos"."[Denise] cree que con usar el lenguaje del Señor de los Anillos va a llamar la atención del electorado joven, cuando más bien ha sido la oferta política del lopezobradorismo y de Claudia Sheinbaum lo que ha llamado la atención de los jóvenes", observó.Por lo anterior, Quintanar Pérez consideró que, con estos mensajes, la oposición demuestra que no entiende a la juventud y que tampoco se han revisado a sí mismos.Por su parte, el abogado y experto en política pública, Luis Mercurio Cadena Meza, consideró que estos personajes parten de la idea de que el pueblo y, especialmente la juventud, es ingenuo y pueril, por lo que necesita que alguien capaz lo guíe hacia el camino correcto.No obstante, el experto evaluó que se trata de un "llamado a misa que no tendrá mucha convocatoria", gracias a la politización de la juventud mexicana."El pueblo organizado, el pueblo politizado, es mucho más resistente a los discursos superfluos o los discursos baratos, a las tomaduras de pelo que pretenden vestirse con seriedad y con profundidad única y exclusivamente por el uso de cierto vocabulario academicista pero que, en el fondo, no aporta gran cosa", analizó Cadena Meza.

