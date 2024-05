https://latamnews.lat/20240530/instituto-de-meteorologia-de-cuba-el-vigilante-eterno-ante-los-desastres-naturales-1154351212.html

Instituto de Meteorología de Cuba, el "vigilante eterno" ante los desastres naturales

El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet), uno de los más importantes del Caribe, advirtió sobre la elevada probabilidad de que un huracán impacte en la... 30.05.2024, Sputnik Mundo

Según explicó a Sputnik la maestra en ciencias Yinelis Bermúdez Souza, directora de Sistemas Básicos del Insmet, esta es una temporada ciclónica muy activa y refirió que para la formación de ciclones tropicales existen condiciones fundamentales: un área de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas con persistencia por un tiempo determinado y tránsito por las aguas de la faja tropical.Además, una elevada temperatura superficial del mar, por encima de los 26,5 grados Celsius, y la débil cizalladura vertical del viento, es decir, poco cambio en cuanto a la intensidad y la fuerza entre las capas bajas y altas de la atmósfera, lo cual favorece la formación y el futuro desarrollo de ciclones tropicales.Apuntó, asimismo, el probable desarrollo en los meses de agosto, septiembre y octubre del evento La Niña-Oscilación del Sur y el ascenso gradual de la temperatura superficial del mar, desde junio de 2023 hasta abril de 2024.Las informaciones aportadas por el Insmet revelan que, del total de ciclones tropicales, 14 pudieran formarse en el área oceánica del Atlántico, cuatro en el mar Caribe y otros dos en el Golfo de México; sumado a ello, existe 85% de probabilidad de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe y 70% que uno de procedencia atlántica penetre en la región caribeña.Impulso de la meteorologíaDe acuerdo con Bermúdez Souza, desde 1963 tras las pérdidas materiales y humanas asociadas al paso por el Oriente de la nación caribeña del huracán Flora, existió la voluntad política del proceso revolucionario, comandado por el líder Fidel Castro, de impulsar la ciencia meteorológica en la mayor de las Antillas.Uno de los pasos iniciales, refirió, fue la fundación dos años más tarde del Insmet y el fortalecimiento de todos los sistemas de vigilancia y alerta temprana; gracias a eso, la isla cuenta actualmente con ocho radares meteorológicos, para el control del área y sus mares adyacentes, 68 estaciones meteorológicas, nueve centros nacionales y 14 provinciales.En este sentido, mencionó que Cuba puede ser afectada por eventos meteorológicos extremos como los ciclones tropicales y las tormentas locales severas, esta última con incidencia sobre la isla en cualquier época del año, no solo en verano, también en el período invernal vinculadas a las tormentas prefrontales que anteceden a los frentes fríos.También ocurren caídas de granizo, vientos fuertes con rachas superiores a 90 kilómetros por hora asociados a tormentas eléctricas, tornados y trombas marinas, "que muchas veces acontecen en corto tiempo, se desarrollan de manera muy rápida y afectan a una pequeña localidad, pero provocan más afectaciones que un ciclón tropical, cuyo curso seguimos durante varias semanas".Sumado a ello, agregó, hay otros fenómenos extremos relacionados con el factor climático como la sequía y eventos de calor extremo, definido por temperaturas de verano mucho más altas o condiciones mucho más húmedas de las habituales, si bien "la condición insular de nuestro país no permite que se produzcan olas de calor, por la entrada de la brisa durante la tarde".Aludió a la inclusión de tecnología nueva, sobre todo, para la modelación de los pronósticos del tiempo y la sustitución de algunas estaciones convencionales por otras automáticas de nuevo tipo, que ya suman 27, "para este año se prevé la instalación y el montaje de 10 estaciones meteorológicas automáticas, presentes en el país gracias a proyectos internacionales".Bermúdez Souza expresó que es el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (Instec), perteneciente a la Universidad de La Habana, el encargado de la formación de los futuros meteorólogos; una vez graduados, cumplen un plan de adiestramiento en el Insmet, con evaluaciones trimestrales y luego de dos años ocupan una plaza en alguno de los centros.Centro de PronósticosBermúdez Souza señaló que en el Centro de Pronósticos se realizan las observaciones meteorológicas; así como los análisis de las imágenes de los satélites y radares y de los mapas del tiempo a diferentes niveles y alturas de la atmósfera.De igual manera, los expertos elaboran predicciones de 24 horas y otras extendidas a mediano y largo plazo; asumen un seguimiento de las condiciones atmosféricas entre cinco y 10 días, y "a partir de ahí observamos los eventos que, en un período determinado de tiempo, generen una situación hidrometeorológica extrema en el país".Por su parte, doctora C. Miriam Teresita Llanes Monteagudo formada como Ingeniera Meteoróloga en el Instituto Hidrometeorológico de Odesa en la antigua Unión Soviética, de 1983 a 1988, y actualmente jefa del Centro de Pronósticos, afirmó a Sputnik que el Insmet es catalogado como un centro de seguridad nacional.La también máster en Meteorología detalló que luego de la emisión de los primeros avisos de alerta temprana —que antes eran solo para órganos de Gobierno y Defensa Civil, pero hoy se hacen públicos mediante las redes sociales y los partes en los medios de comunicación— y ante la inminente cercanía de algún fenómeno, aumenta la frecuencia de envío de esas indicaciones, por eso, "a veces permanecemos aquí 24, 36 o 48 horas, para darle seguimiento a ese evento que puede afectar a nuestro país".Recordó, asimismo, las visitas y las llamadas del líder Fidel Castro al instituto, "tuve la oportunidad de hablar dos veces con él por teléfono, pero él siempre venía para saber lo que iba a pasar. Creo que no hay persona igual a él, respecto a su interés por la meteorología y el apoyo que nos daba para el desenvolvimiento en esta ciencia".En su consideración, los pronósticos del tiempo han ganado en efectividad, "a pesar de pertenecer a un país tropical, donde es muy difícil establecer una predicción en una zona con esas características y en un archipiélago largo y estrecho".Añadió que el Centro de Pronósticos labora todos los días, "porque esa información recopilada se archiva"; no obstante, durante el paso de un ciclón esos turnos de 24 horas se refuerzan con especialistas de mayor experiencia y profesionales de otras áreas del Insmet, pues "son muchas más las llamadas, la tensión y la elaboración de documentos ".Ese centro es, a su juicio, el primer eslabón en la cadena del sistema de alerta temprana frente a fenómenos peligrosos y, en varias oportunidades, "las Naciones Unidas han reconocido el cumplimiento de Cuba con esos procederes y la cohesión, además, con el Estado Mayor de la Defensa Civil y los medios de comunicación".Informó sobre el intercambio con entidades similares de Haití y República Dominicana, y prevén la aprobación de un proyecto con Nicaragua, para además de brindar colaboración en estos temas, aprender de las prácticas en esos países.

