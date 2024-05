https://latamnews.lat/20240530/hungria-podria-acabar-destituida-de-altos-cargos-de-la-ue-por-oponerse-a-la-financiacion-de-ucrania-1154365136.html

Hungría podría acabar destituida de altos cargos de la UE por oponerse a la financiación de Ucrania

Los dirigentes de la UE van a imponer a Hungría un "castigo" por su firme oposición de armar a Ucrania, reveló Politico. Según diplomáticos citados por el medio, se está planeando dar a los representantes de Budapest una "cartera débil" en la próxima Comisión Europea.El húngaro Oliver Varhelyi ocupa el cargo de comisario europeo de Vecindad y Ampliación desde 2019. Sin embargo, después de las elecciones programadas del 6 al 9 de junio, Hungría no debería esperar conseguir ningún puesto de alto nivel en la Comisión Europea, afirmó la publicación.Una persona familiarizada con el asunto afirmó que no existe "ni siquiera la posibilidad" de que el país pueda retener el control de altos cargos.Hungría resiste la presión de todas partes que le obligan a marchar al unísono con otros países de la UE y la OTAN que apoyan al Gobierno de Kiev. Se ha mantenido firme en su oposición a todo, desde el desembolso de dinero para seguir suministrando armas occidentales a Ucrania hasta su candidatura de adhesión a la Alianza Transatlántica.Como parte de su firme oposición a la actual guerra por poderes de la OTAN en Ucrania, Hungría frenó un paquete de ayuda militar multimillonaria para Kiev acordado en marzo. Budapest insistió en la necesidad de "hacer las paces" y "evitar la escalada" del conflicto.El 27 de mayo, el ministro de Exteriores, Peter Szijjarto, reconoció tras una reunión en Bruselas que se había producido una "enorme disputa" sobre el veto de Hungría a una ayuda militar para Ucrania de 6.500 millones de euros con sus colegas alemanes, polacos y lituanos.Al parecer, Hungría también retrasa la aprobación de una ley para acelerar la entrega a Ucrania de los beneficios de los activos rusos congelados ilegalmente. En medio de las declaraciones de políticos occidentales y los artículos de prensa que indican que Europa se está preparando para una guerra con Rusia, el primer ministro húngaro, Victor Orban, insistió en que las conversaciones sobre la "amenaza rusa" no son más que una maniobra de Occidente.En cuanto a la OTAN, tras criticar recientemente a la alianza militar por su "planificación bélica", Orban anunció un esfuerzo legal para "redefinir" el estatus de Hungría en el bloque.

