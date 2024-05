https://latamnews.lat/20240529/rusia-tacha-de-discriminacion-la-prohibicion-del-coi-a-los-atletas-rusos-1154336317.html

Rusia tacha de discriminación la prohibición del COI a los atletas rusos

Rusia tacha de discriminación la prohibición del COI a los atletas rusos

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro ruso de Deportes, Mijaíl Degtiariov, calificó de discriminación por motivos nacionales la prohibición a los atletas rusos por... 29.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-29T11:44+0000

2024-05-29T11:44+0000

2024-05-29T11:44+0000

estilo de vida

coi

⚽ deportes

mijaíl degtiariov

rusia

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/1b/1137380959_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f4b667f414981052dab8aa665f44c51f.jpg

En sus palabras, Rusia dialogará con las organizaciones internacionales y también abordará este tema en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés) que se desarrollará del 5 al 8 de junio de 2024. El 8 de diciembre de 2023, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que los atletas de Rusia y Bielorrusia podrían participar en los Juegos de París 2024 si reúnen determinados criterios: los deportistas y el personal acompañante, con estatus neutral, deberán abstenerse de emprender cualquier actividad relacionada con los símbolos nacionales y de expresar apoyo a la operación militar especial rusa, no podrán participar en la ceremonia inaugural, sus medallas no se reflejarán en el tablero de medallas de los JJOO. Debido a todas esas limitaciones, en los Juegos de París podrán participar 55 deportistas rusos, como máximo. En marzo de 2024, el comité ejecutivo aprobó oficialmente una bandera y un himno sin letra creados exclusivamente para los atletas neutrales de Rusia y Bielorrusia en los JJOO de París. Además, las preseas que ganen estos atletas con estatus neutral no aparecerán en el medallero oficial. Este 29 de mayo, la oficina de prensa del COI aclaró que los periodistas de Rusia y Bielorrusia acreditados para los Juegos de París 2024 tampoco podrán usar emblemas nacionales. El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que los "funcionarios internacionales tergiversan el sentido del movimiento olímpico y socavan los cimientos del deporte internacional". Los Juegos Olímpicos de París se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto de 2024.

https://latamnews.lat/20240403/podria-ser-el-h-20-google-earth-detecta-una-misteriosa-ala-voladora-china-con-tecnologia-furtiva--1149443678.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

coi, ⚽ deportes, mijaíl degtiariov, rusia