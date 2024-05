https://latamnews.lat/20240529/municiones-de-eeuu-se-habrian-usado-en-el-ataque-a-campamento-de-refugiados-en-rafah-1154347062.html

Municiones de EEUU se habrían usado en el ataque a campamento de refugiados en Rafah

29.05.2024

El análisis, realizado con geolocalización y opiniones de expertos en defensa, revela que en el mortífero ataque israelí se utilizaron bombas fabricadas en Estados Unidos, el principal aliado y proveedor de armas de Israel. En un video analizado y geolocalizado por la cadena de noticias se observa la cola de una bomba de pequeño diámetro (SDB) GBU-39, según cuatro expertos en armas explosivas que revisaron las imágenes.La GBU-39, fabricada por Boeing, es una munición de alta precisión "diseñada para atacar objetivos puntuales de importancia estratégica" y producir escasos daños colaterales, explicó Chris Cobb-Smith, ex oficial de artillería del Ejército británico. Sin embargo, "el uso de ese tipo de municiones, siempre incurrirá en riesgos en una zona densamente poblada", aclaró.Otro experto, Trevor Ball, dijo que, aunque existe una variante de la GBU-39 conocida como munición de letalidad focalizada (FLM) que tiene una carga explosiva mayor, pero está diseñada para causar aún menos daños colaterales, ésta no fue utilizada contra el "Campo de Paz Kuwait 1". "La FLM tiene un cuerpo de ojiva compuesto de fibra de carbono y está rellena de tungsteno molido en polvo. Las fotos de las pruebas de FLM han mostrado objetos en la prueba recubiertos de polvo de tungsteno, que no está presente [en el vídeo de la escena]", explicó el ex miembro del equipo superior de desactivación de artefactos explosivos del Ejército estadounidense.Además del análisis de expertos en armas, CNN comprobó que los números de serie de los restos de las municiones coinciden con los de un fabricante de piezas GBU-39 con sede en California, situación que apunta a más pruebas de que las bombas se fabricaron en Estados Unidos.Según el Ministerio de Sanidad de Gaza y médicos palestinos, el ataque donde se encontraron municiones estadounidenses dejó al menos 45 personas muertas y más de 200 heridas, la mayoría mujeres y niños, tras el incendio provocado por la agresión. Desde Estados Unidos, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional declaró que las "imágenes devastadoras" tras el ataque israelí en Rafah eran "desgarradoras". Y aunque reivindicó el presunto derecho de Tel Aviv a "perseguir a Hamás", reiteró que el país hebreo "debe tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles".Sin embargo, la Casa Blanca se negó a responder si Israel cruzó alguna línea roja con su ataque al campamento de refugiados de Rafah, argumentando que las autoridades del país hebreo ya están investigando las condiciones en las que se produjo el ataque. "Como resultado de este ataque del domingo, no tengo cambios de política [de Estados Unidos hacia Israel] de los que hablar. Simplemente sucedió", comentó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

