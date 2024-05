https://latamnews.lat/20240529/los-funcionarios-de-peso-liviano-de-biden-carecen-de-seriedad-para-negociar-con-rusia-1154308275.html

Los funcionarios "de peso liviano" de Biden carecen de seriedad para negociar con Rusia

Los funcionarios "de peso liviano" de Biden carecen de seriedad para negociar con Rusia

En sus palabras, los ucranianos están perdiendo mucho a nivel operativo, táctico y estratégico. Añadió que hablar de Ucrania disparando armas estadounidenses contra Rusia tiene como objetivo "presentar a su propia población que están haciendo algo". La cuestión representó la última controversia en la actual guerra por poderes de Occidente contra Moscú, con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, defendiendo públicamente que alienta a Kiev a atacar dentro del territorio ruso. El experto precisó que estos bombardeos —están golpeando refinerías de petróleo, están golpeando ciudades, están golpeando civiles— pero "no están golpeando formaciones militares, nunca lo hicieron"."Toda esta palabrería de, 'oh, pero no pudimos interrumpir la ofensiva porque no se nos permitía atacar territorio ruso', no es más que una excusa de Zelenski y su mando para justificar su total y absoluto fracaso en el campo de batalla. Y por eso ha surgido... 'hagamos esto porque vamos a culpar a Occidente por no dejarnos luchar'", indicó Nebojsa Malic.A medida que Rusia ha ido consolidando sus avances en el campo de batalla y avanzando hacia el norte, en dirección a Járkov, los medios de comunicación occidentales han empezado a reconocer la grave situación de Kiev. A su vez, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado en repetidas ocasiones que Moscú está abierta al diálogo. Sin embargo, Rusia prefiere negociar con "la gente que toma las decisiones", que no reside en Ucrania, sino en EEUU, señaló Malic."No. Sencillamente, no. No creo que Lavrov quiera negociar con alguien de tal peso liviano", expresó el analista.Subrayó que, en realidad, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Burns, "podría ser la persona adecuada", agregando, que el funcionario ayudó a facilitar las negociaciones con Israel. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró en una rueda de prensa durante su visita a China que su Estado nunca se ha negado a dialogar sobre el conflicto ucraniano."No vamos a discutir fórmulas que no conocemos, por supuesto. Pero nunca nos hemos negado a negociar, a diferencia de la parte ucraniana. Son ellos los que se retiraron del proceso de negociación", subrayó.

