La batalla entre Morena y la oposición anima las contiendas electorales en 8 estados

En los comicios, los más grandes de la historia de México, los casi 100 millones de votantes habilitados no solo deberán seleccionar al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha catalogado estos comicios como un "plebiscito" sobre el proyecto de nación, sino también estarán eligiendo 1.098 diputaciones locales, 1.802 presidentes municipales, 14.560 regidurías, 1.975 sindicaturas y más de 400 cargos auxiliares.Estas contiendas gubernamentales poseen además un elemento del que la elección presidencial no goza y es el suspenso, ya que la amplia diferencia en la intención de voto entre la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum y su principal competidora, la abandera de la coalición opositora PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, no se replica en varios de los comicios estatales, donde, según las encuestas, no hay demasiada distancia entre los contendientes que disputan las gubernaturas.En la siguiente nota, Sputnik ofrece un breve repaso por el escenario electoral en cada uno de los 8 estados y cuáles son los partidos favoritos a imponerse en cada elección de acuerdo a los sondeos.Ventaja para Morena: Puebla, Chiapas, TabascoDe acuerdo a las principales encuestadoras, Morena no tendrá problema en triunfar en estos tres estados, especialmente en Tabasco, entidad de la que es originario el presidente López Obrador y donde los principales partidos de la oposición, a diferencia de las elecciones presidenciales y en el resto de los estados, no irán en alianza. "El hecho de que el PRD, que era el partido que antes lideraba AMLO, sea el principal partido de la oposición en dicho estado, es otra prueba de la centralidad que ha tenido el presidente en la política local. Con respecto a las dos candidatas de la oposición, ni la abanderada del PRI-PAN ni la de Movimiento Ciudadano tendrán demasiado peso en los comicios", resaltó.La situación parece estar igual de definida en las elecciones de Chiapas, donde el candidato del oficialismo, el exsenador Eduardo Ramírez Aguilar, aventaja de acuerdo a todos los sondeos con comodidad a Olga Luz Espinosa, abandera de la alianza entre el PAN, PRI y PRD.Atento a la creciente sensación de inseguridad en el estado, uno de los más pobres del país, el candidato morenista ha centrado su campaña en la promesa de poner en marcha un plan de "pacificación" del territorio, basado no solo en una mayor inversión en seguridad, sino en desarrollar proyectos que aseguren mayor trabajo e inclusión para los chiapanecos.En Puebla, el candidato de Morena, el exsenador Alejandro Armenta también mantiene una clara ventaja sobre el aspirante por la coalición opositora, el panista Eduardo Rivera, pero esta diferencia está lejos de ser apabullante como las de los dos estados anteriores.Para apuntalar la candidatura de Armenta, así como también la del candidato a gobernar la capital de Puebla, Pepe Chedraui, quien también es el favorito a imponerse en su contienda, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum participó el pasado fin de semana en el cierre de campaña de los abanderados morenistas.En el acto, Sheinbaum dijo que el estado de Puebla, que sufrió la pérdida de sus dos últimos dos gobernadores en pleno mandato (la panista Martha Érika Alonso en un accidente de helicóptero en 2018 a unos días de asumir, y su sucesor, el morenista Miguel Barbosa, en 2022, por complicaciones de salud), seguiría eligiendo a la Cuarta Transformación y que los candidatos de su partido eran los únicos que garantizaban la continuidad de los planes sociales.Ventaja para la oposición: Guanajuato, Yucatán, JaliscoPese a que se espera que Morena gane con facilidad la contienda presidencial y obtenga un buen resultado en el Congreso, la alta popularidad de López Obrador no será suficiente para dar vuelta a estados que llevan gobernados por partidos de la oposición desde hace décadas.Guanajuato es uno de esos ejemplos. Desde el triunfo del luego presidente Vicente Fox a mediados de los 90 en la contienda por la gubernatura, la entidad ha sido gobernada ininterrumpidamente por el PAN, y en el 2018 fue el único estado del territorio mexicano en el que el candidato López Obrador no se impuso en las elecciones generales.En estas ocasión, nuevamente se impondría el blanquiazul, según coinciden todos los sondeos, pero la ventaja no será tan contundente como en elecciones anteriores.Una situación similar se vive en Yucatán. El estado, que supo ser un bastión del PRI para convertirse luego en uno de los territorios electorales más seguros para el PAN, registra un fuerte crecimiento de Morena en cuanto a intención de voto, pero según los analistas, todavía podría no ser suficiente para imponerse a la maquinaria blanquiazul."Durante toda la campaña, el candidato de la oposición, el panista Renán Barrera, ha estado por delante del morenista Joaquín Huacho Díaz, que además curiosamente supo ser un excandidato a la gubernatura por el PAN en contiendas anteriores. Y si bien el abanderado lopezobradorista ha venido creciendo, es poco posible que sea suficiente para ganarle a Barrera, quien además cuenta con el apoyo estatal que le brinda el gobernador panista Mauricio Vila", señala el experto.Jalisco es otro de los estados en donde Morena está destinado a hacer grandes avances en cuanto a caudal de votos para gobernador, pero su candidata Claudia Delgadillo, según las encuestas, se quedará a las puertas de la gobernación, ya que Pablo Lemus, el aspirante del actual partido gobernante en la entidad, Movimiento Ciudadano, todavía se mantiene por delante.Finales muy cerrados: Morelos, VeracruzDe acuerdo a todos los sondeos, dos de las batallas electorales más importantes de este ciclo están demasiado parejas para poder vaticinar qué partido será el ganador. En ambas, además, se pondrá a prueba al alcance de la popularidad de López Obrador para lograr revertir los alicaídos números de aprobación de sus gobernantes locales.Por un lado, está Veracruz, el cuarto estado más poblado del país y donde se encuentra el principal puerto de México. La otra entidad en cuestión es Morelos, afectada en el último tiempo por el aumento de homicidios y la violencia narco.Morena logró imponerse en ambos territorios durante la ola triunfal de López Obrador en las elecciones del 2018, pero sus dos mandatarios locales, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco y el ingeniero Cuitláhuac García, registran algunos de los más altos índices de impopularidad a lo largo del territorio mexicano entre el electorado, lo que ha hecho cuesta arriba las campañas de las abanderados oficialistas."Tanto Margarita González como Rocío Nahle, las dos candidatas de Morena, para Morelos y Veracruz, han tenido dificultades para conectar con los votantes, ya sea por el peso negativo de las gestiones de sus partidos o por denuncias que han sufrido en la prensa de presunta corrupción, y la oposición —en este caso la alianza PAN-PRI-PRD— podría aprovecharse de esa tormenta perfecta y arrebatarle las gubernaturas a Morena. Aunque, de nuevo, nada es seguro, y el peso de la estructura del estado podría finalmente inclinar la balanza a favor del oficialismo. Como sea, serán ambas elecciones muy peleadas", concluye Losada.

