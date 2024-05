https://latamnews.lat/20240529/el-precio-de-la-solidaridad-estudiantes-pro-palestina-bajo-fuego-en-eeuu-1153129363.html

El precio de la solidaridad: estudiantes pro-Palestina 'bajo fuego' en EEUU

El precio de la solidaridad: estudiantes pro-Palestina 'bajo fuego' en EEUU

Sputnik Mundo

Las protestas universitarias en apoyo a Palestina han puesto a prueba los límites de la libertad de expresión en Estados Unidos. La respuesta ha sido una... 29.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-29T04:01+0000

2024-05-29T04:01+0000

2024-05-29T04:01+0000

defensa

política

donald trump

antony j. blinken

palestina

israel

eeuu

universidad de nueva york (nyu)

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/03/1150212924_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_4c96f0d1eb3547ec8f6e01566a9a8f96.jpg

Danny Shaw, profesor y activista de la Universidad de Nueva York, analiza esta ofensiva, calificándola como expresión de un sistema que solo produce "humillación colonial".Recientemente en una nota recogida por el Washington Post, el expresidente Donald Trump, quien compite en la carrera presidencial para volver a la Casa Blanca, dijo en una reunión con sus potenciales patrocinadores y financistas de campaña que expulsaría del país a los estudiantes extranjeros que participan en las protestas estudiantiles. “Tan pronto como escuchen eso, se comportarán", afirmaba Trump.La frase resonaba en la élite empresarial norteamericana. Ya el CEO de la Exxon Mobil, Darren Woods, amenazó a través de la cadena CNBC a quienes apoyaran dentro de los campus las protestas para pedir un alto al fuego en Gaza.Esta campaña de intimidación y guerra psicológica para amedrentar a los estudiantes universitarios a todo lo largo y ancho del país que se proclama como referente mundial "de la libertad de expresión", alcanzó su cúspide con el acto de sinceridad de Anthony Blinken durante su participación en un foro organizado por el McCain Institute a principios de mayo.A propósito de la perdida en la "batalla por la narrativa" y el incremento de las protestas y el apoyo de estudiantes universitarios al pueblo palestino, Blinken no tuvo mejor idea que apelar al enemigo externo y no a las devastadoras consecuencias de los ataques de Israel en Gaza. "Ahora, por supuesto, estamos recibiendo una alimentación intravenosa de información con nuevos impulsos, entradas cada milisegundo. Y, por supuesto, la forma en que esto se desarrolló en las redes sociales ha dominado la narrativa. Y tienes un entorno de ecosistema de redes sociales en el que el contexto, la historia, los hechos se pierden y la emoción y el impacto de las imágenes dominan. Y no podemos... no podemos descartar eso, pero creo que también tiene un efecto muy, muy, muy desafiante en la narrativa", asegura Blinken."Saludos desde las entrañas de la Bestia"Danny Shaw, profesor de la Universidad de Nueva York y activista estadounidense, entrevistado por Sputnik tiene una percepción muy clara acerca de esta avanzada del estamento político y empresarial en contra de los estudiantes universitarios que han levantado la voz contra la violencia ejercida por Estados Unidos e Israel en Palestina."Saludos desde las entrañas de la bestia", declara el profesor universitario dando cuenta de la conexión entre el imperialismo estadounidense y el conflicto en Palestina.Invitado a participar en la Conferencia del Pueblo por Palestina, Shaw nos brinda su percepción en torno al porque la élite estadounidense se encuentra en una guerra interna contra los campus universitarios a lo largo y ancho del país.Según él, la juventud se ha despertado ante la realidad de que la "existencia palestina es resistencia palestina". Shaw sostiene que los estudiantes han encontrado en la lucha palestina un "imán, una brújula moral para la humanidad". Esta conciencia ha motivado la organización de acampadas y protestas masivas, impulsadas por jóvenes con "ideas, con principios, libres, anticoloniales". La implicación de profesores como Shaw en estas manifestaciones subraya un compromiso profundo con la causa, destacando la responsabilidad de proteger a los estudiantes en su activismo.La reciente propuesta de censura a TikTok ha generado un debate sobre la libertad de expresión y la seguridad nacional, reflejando tensiones entre el gobierno y la juventud estadounidense. Shaw ve esta medida como una extensión de tácticas represivas, comparándola con el macartismo de la Guerra Fría. "Un genocidio depende de censura y tácticas fascistas", sostiene, argumentando que la prohibición de TikTok busca frenar la difusión de información crítica entre los jóvenes."Estamos llegando por TikTok a la juventud", afirma Shaw, destacando la eficacia de la plataforma para educar y movilizar a la población joven contra el sionismo y el imperialismo. Según él, la censura de TikTok representa un intento de controlar las narrativas y evitar que la juventud se deshaga de las "mentiras del sionismo". Shaw destaca que en el epicentro de la comunidad palestina en Estados Unidos, las redes sociales han sido cruciales para organizar y educar sobre las injusticias en Gaza.Sin embargo, para el profesor y activista estadounidense las tácticas de manipulación no se circunscriben al baneo de las redes sociales, sino a convertir a "victimas en victimarios" y apelar al chantaje como forma de dominación.La aprobación en mayo por parte de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, para ampliar el concepto de antisemitismo y usarlo como medida de "enfriamiento" de las protestas en las universidades ha generado un debate intenso sobre sus implicaciones para las protestas y la libertad de expresión estudiantil. Shaw critica lo que considera la acción como tácticas para silenciar el activismo político. "Están instrumentalizando y manipulando el uso del antisemitismo", afirma, argumentando que estas acusaciones desvían la atención de las verdaderas injusticias. Shaw distingue claramente entre el antisemitismo histórico y las críticas legítimas al sionismo y al imperialismo. "Están llenos de propaganda, son contra la vida", dice, destacando que las voces que apoyan a Palestina son silenciadas bajo el pretexto de combatir el antisemitismo.El activista concluye que esta manipulación busca encubrir las acciones de Israel contra los palestinos. "La frase Never Again (Nunca jamás) solo aplica para el mundo occidental, para los blancos occidentales, pero para un pueblo indígena, no se puede decir nunca jamás", lo cual pone de relieve la doble moral en la aplicación del término genocidio.

https://latamnews.lat/20240524/las-protestas-a-favor-de-palestina-cierran-un-ciclo-turbulento-en-la-universidad-de-harvard---1150716252.html

https://latamnews.lat/20240505/ceremonias-de-graduacion-en-eeuu-se-convierten-en-espacios-de-protestas-pro-palestina-1150244368.html

https://latamnews.lat/20240503/mas-de-2200-personas-detenidas-en-estados-unidos-en-protestas-pro-palestina--video-1150209875.html

palestina

israel

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

política, donald trump, antony j. blinken, palestina, israel, eeuu, universidad de nueva york (nyu), 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí