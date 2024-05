https://latamnews.lat/20240529/el-exministro-del-interior-de-ecuador-a-juicio-politico-por-no-ejecutar-presupuesto-1153972962.html

El exministro del Interior de Ecuador a juicio político por no ejecutar presupuesto

El exministro del Interior de Ecuador a juicio político por no ejecutar presupuesto

Sputnik Mundo

QUITO (Sputnik) — El exministro ecuatoriano del Interior, Juan Zapata, quien ejerció el cargo durante el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) deberá... 29.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-29T07:13+0000

2024-05-29T07:13+0000

2024-05-29T07:25+0000

américa latina

ecuador

juicio

presupuesto

https://cdn.img.latamnews.lat/img/106465/64/1064656475_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_81805dec933eceda5ae1328161e6f64d.jpg

En particular, se trata de ejecución apenas del 34% del presupuesto de esa cartera el año pasado en detrimento de la seguridad nacional.El exministro había rechazado desde su usuario en esa misma red digital la realización de este proceso, en el cual, según dijo, se le ha negado su defensa y la presentación de pruebas de descargo. Sin embargo, la comisión permanente de Fiscalización y Control Político, de la Asamblea Nacional ecuatoriana, rechazó los argumentos del exfuncionario. En caso de ser censurado en el juicio político, con al menos 92 votos de los 137 integrantes del Parlamento, el exministro no podrá ejercer un cargo público por dos años. No ha sido el único ministro de esa cartera durante el Gobierno de Lasso que ha sido sancionado, ya con previamente fue procesado el exministro del Interior Patricio Carrillo, por incumplimiento de funciones durante el paro nacional de junio de 2022 y tras el feminicidio de la abogada María Belén Bernal, ocurrido al interior de la Escuela Superior de la Policía, en septiembre de ese mismo año. Este año fue censurado en un proceso similar el exministro de Energía y Minas Fernando Santos, quien ocupó el puesto durante la administración de Lasso y fuera responsabilizado de la crisis energética que vive Ecuador actualmente.

https://latamnews.lat/20240529/ecuador-se-dice-dispuesto-a-dialogar-con-mexico-tras-asaltar-su-embajada-en-quito-1152793476.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, juicio, presupuesto