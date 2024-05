https://latamnews.lat/20240529/amlo-considera-que-la-onu-necesita-hacer-mas-en-gaza-sus-diplomaticos-no-deben-dormir-1154343019.html

AMLO considera que la ONU necesita hacer más en Gaza: "Sus diplomáticos no deben dormir"

AMLO considera que la ONU necesita hacer más en Gaza: "Sus diplomáticos no deben dormir"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería hacer más para resolver el conflicto en la... 29.05.2024

Asimismo, el mandatario mexicano refirió que Naciones Unidas también debería tener una mayor disposición para dirimir en la tensiones derivadas de la operación militar especial de Rusia en Ucrania."Dos propósitos, dos objetivos [Gaza y la pugna entre Moscú y Kiev]. Se debe hablar con todos los dirigentes y hacer reuniones", agregó.Posteriormente, al ser cuestionado sobre la intervención del Estado mexicano en la demanda por presunto genocidio hecha por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel, López Obrador apuntó que la postura de la nación latinoamericana es neutra.La moción ante la CIJ "es parte de nuestra política exterior, que es resolver las controversias por la vía pacífica", mencionó.El presidente mexicano reiteró que su Gobierno no tomará partido por Israel o por Palestina."No estamos a favor de ninguna postura que implique agravar aún más el conflicto. Hemos actuado con mucha prudencia en ese sentido. Ojalá, lo deseamos, que se detenga la guerra, porque ya son miles de muertos, muchos inocentes, entre ellos, niñas y niños, pero necesitamos convencer a los belicistas y seguir demandando el cese al fuego, porque no es nada más calificarlos, aunque lo podamos estar pensando y haya elementos. Ahora, lo más importante es conseguir la paz. Esa es la postura de México. Queremos que se detenga la guerra", destacó.México es una de las naciones que no reconoce oficialmente a Palestina como un Estado independiente. No obstante, ha sostenido una buena relación tanto con sus autoridades como con las de Tel Aviv. En una entrevista previa para Sputnik, del doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Zidane Zeraoui Awad, consideró que el Gobierno de México ha sabido "caminar entre dos aguas" ante la tensa y "muy delicada" situación palestino-israelí. Desde que arrancó la escalada del conflicto palestino-israelí tras el ataque sorpresa de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, mismo que derivó en una pugna entre el Gobierno de Benjamín Netanyahu y Hamás en la Franja de Gaza, han muerto más de 35.000 palestinos, según cifras recabadas por el Ministerio de Sanidad del enclave.En ese lapso, México ha condenado en diversas ocasiones a los ataques de las fuerzas israelíes contra regiones como Rafah, ciudad donde fueron asesinadas alrededor de 45 personas en un campo de refugiados.La última acción del Gobierno mexicano fue participar en la demanda que ha impulsado Sudáfrica en la CIJ para condenar el presunto genocidio de Israel contra Palestina. Esta medida es similar a las acciones realizadas por Nicaragua, Colombia y Libia, alegando violaciones de la Convención en relación con los palestinos en la Franja de Gaza.

