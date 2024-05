https://latamnews.lat/20240528/sector-industrial-venezolano-crecio-169-en-el-primer-trimestre-del-ano-1150812594.html

Sector industrial venezolano creció 16,9% en el primer trimestre del año

CARACAS (Sputnik) — La industria nacional creció un 16,9% en el primer trimestre de 2024, informó el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales

Al respecto, destacó que todos los sectores no crecieron de la misma manera, y algunos no registraron incremento en los primeros tres meses del año. Pisella señaló que más de un 60% de los industriales manifestaron que la situación económica está mejor que el año anterior, según una encuesta realizada a ese sector.Además, un 70% proyectó que en los próximos 12 meses "la situación va a ser mejor" para la industria del país caribeño.De igual manera, Pisella indicó que la utilización de la capacidad instalada del sector industrial está en el orden de un 38,5%.Asimismo, los industriales manifiestan que las expectativas de crecimiento de la producción rondan el 8,8%."La gran y mediana empresa tienen esas expectativas, pero la pequeña no, por lo que hay que generar políticas públicas para que también se sienta en este crecimiento", acotó.El 25 de mayo, el presidente Nicolás Maduro informó que Venezuela registró un crecimiento de más del 7% durante el primer trimestre de este año.El mandatario proyectó que la economía y el producto interno bruto de su país crecerán más del 8% en 2024.De acuerdo con Maduro, Venezuela registró el margen de inflación más bajo en 12 años, durante el primer cuatrimestre del año 2024.En abril, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyectaron un crecimiento del 4% del producto interno bruto de Venezuela para 2024.

