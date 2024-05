https://latamnews.lat/20240528/en-el-dia-de-la-madre-boliviana-evocan-a-las-mujeres-que-enfrentaron-a-la-corona-espanola-1150795165.html

En el Día de la Madre Boliviana evocan a las mujeres que enfrentaron a la corona española

En el Día de la Madre Boliviana evocan a las mujeres que enfrentaron a la corona española

Sputnik Mundo

El 27 de Mayo de 1812, un grupo de mujeres de Cochabamba enfrentaron solas a las tropas realistas, en el marco de la Guerra por la Independencia. Su sacrificio... 28.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-28T02:01+0000

2024-05-28T02:01+0000

2024-05-28T02:02+0000

américa latina

bolivia

sociedad

cochabamba

🎭 arte y cultura

comunidad

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/1c/1150795410_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c909fa14c2211c72f479d08aee92a86.jpg

Cada 27 de Mayo es el Día de la Mujer Boliviana, una fecha que homenajea el carácter rebelde y valiente de las mujeres de este país. En esa fecha de 1812 tuvo lugar la Batalla de la Coronilla, en la actual ciudad de Cochabamba, cuando 30 señoras de todas las clases sociales enfrentaron al Ejército de España, en el marco de la Guerra por la Independencia. Todas murieron aquel día bajo el fuego enemigo. Pero su ejemplo se recuerda hasta estos días.El 24 de mayo de 1812, las tropas al mando del general realista José Manuel de Goyeneche derrotaron en Pocona al Ejército revolucionario del general Esteban Arze. Las fuerzas españolas siguieron su marcha hacia el poblado de Cochabamba, distante a 110 kilómetros, donde ya no quedaban soldados patriotas que la defendieran.Mariano Antezana, gobernador de Cochabamba, planteó rendirse ante los realistas, moción que fue apoyada por parte de la población. Pero un grupo de mujeres se negó a rendirse. Consiguieron la llave del depósito de armas y con tres cañones más algunos rifles subieron a la colina de San Sebastián, donde se dispusieron a enfrentar a Goyeneche y sus hombres. Pero ninguna saldría con vida de la cima, conocida como la Coronilla.Más de 200 años después, la Coronilla es uno de los principales parques cochabambinos, que ofrece un panorama completo de la ciudad. Allí se yergue un monumento de bronce dedicado a las mujeres que defendieron esta tierra, que en 1825 se convertiría en la República de Bolivia.Karen Revollo contó a Sputnik que algo del espíritu indómito de las Heroínas de la Coronilla se pudo transmitir de generación en generación, hasta las mujeres de hoy: "Y no solo las cochabambinas, también los cochabambinos. Siempre se recuerda que Cochabamba fue el primer pueblo en levantarse en armas contra los realistas españoles", mencionó.Y agregó: "Una característica de las mujeres cochabambinas es que siempre son muy valientes y luchadoras".Homenaje a las heroínasLos actos oficiales por el Día de la Madre fueron liderados por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ante la ausencia del gobernador Humberto Sánchez. La comitiva partió de la plaza 14 de Septiembre, para luego subir por la avenida Ayacucho hasta llegar a la colina de San Sebastián.Iban acompañados por la cúpula de la Iglesia Católica de Cochabamba, así como por la banda militar y policías con estandartes, quienes resguardaban a la Virgen de la Merced.Una vez arribados a la Coronilla, representantes de decenas de instituciones dejaron ofrendas florales a los pies del monumento que representa a las mujeres de 1812 en lucha.La parte más especial del acto llegó con la escenificación de la Batalla de la Coronilla, que contó con la actuación de decenas de actores y actrices debidamente caracterizados según la época, así como sus diferentes clases sociales.Revollo interpretó a Juana Ascui, una dama de clase alta que también enfrentó a los españoles.Comentó que en 1927 se sancionó la ley que designa al 27 de Mayo como Día de la Madre, así como "en conmemoración de la gesta heroica que tuvieron las mujeres al defender a Cochabamba del ataque de los españoles".Para Revollo, "estar aquí, como mujer, en esta representación, es muy emotivo. No solamente por recrear este episodio tan especial para los cochabambinos, sino por la posibilidad de recibir la retroalimentación del público, que comparte sus emociones al ver nuestra representación".Reconocimiento a las madresEl alcalde cochabambino entregó la distinción "Heroínas de la Coronilla", en reconocimiento a seis madres: María Janet Molina y Daria Mamani Parra, en la categoría "Domitila Chungara, por su mérito a la madre biológica"; Antonieta Gonzales Torrico y Bertha Mariscal Camacho, en la categoría "Lidia Gueiler Tejada, a la madre adoptiva"; así como Julieta Villca Guzmán y Angélica Maisman Ayala, en la categoría "Ana María Romero de Campero, a la madre de crianza".En diálogo con Sputnik, Maisman se mostró "muy orgullosa" por la mención que recibió su dedicación a dar una crianza digna a niñas y niños cochabambinos, por medio del trabajo coordinado con la organización civil Aldeas SOS.Expresó que las heroínas de 1812 evocadas en esta fecha "han luchado también por nosotros. Entonces, a la larga las mujeres heróicas han ganado. Por eso las recordamos aquí cada año".

https://latamnews.lat/20240522/los-obstaculos-con-los-que-debe-luchar-bolivia-para-combatir-la-informalidad-laboral-1150654096.html

https://latamnews.lat/20240527/presidente-arce-aspira-a-que-bolivia-se-proyecte-a-un-nuevo-futuro-con-los-brics-1150785235.html

https://latamnews.lat/20240423/bolivia-inicia-vacunacion-masiva-contra-poliomielitis-e-influenza-con-apoyo-de-la-ops-1149953309.html

bolivia

cochabamba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

bolivia, sociedad, cochabamba, 🎭 arte y cultura, comunidad