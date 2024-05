Empresas occidentales "dan marcha atrás" en sus planes de abandonar Rusia

Compañías como PepsiCo, la estadounidense Avon Products, la francesa Air Liquide y la británica Reckitt anunciaron su intención de salir del mercado ruso, figuran entre los "cientos de empresas occidentales" que permanecieron en Rusia, reporta el medio.Así, PepsiCo anunció en marzo de 2022 que suspende la venta y producción de su bebida en Rusia, pero sigue operando un negocio lácteo en el país que da empleo directo a 20.000 personas e indirecto a 40.000 trabajadores agrícolas.A su vez, Avon también inició un proceso de venta de su negocio ruso y recibió ofertas, pero decidió no aceptarlas. "Durante más de 135 años, Avon ha defendido a las mujeres en cualquier parte del mundo, independientemente de su etnia, nacionalidad, edad o religión", comunicaron desde la empresa.El medio atribuye principalmente este cambio de opinión a los complejos procedimientos burocráticos y logísticos y al riesgo de grandes pérdidas financieras al salir del mercado ruso.De acuerdo con FT, las multinacionales son conscientes de los "apuros" de empresas occidentales como la danesa Carlsberg y la francesa Danone, cuyos bienes fueron embargados temporalmente tras intentos de esas compañías de deshacerse de sus activos rusos.No obstante, el periódico reconoce que muchas empresas se han quedado a sabiendas y voluntariamente, fracasando a la hora de encontrar nuevos clientes fuera del mercado ruso, y "ya no se sienten obligadas a abandonarlo".Además, algunas empresas como la británica Unilever temen que, una vez que se vayan, sus competidores ocupen su lugar, y por eso "dieron marcha atrás"."No creo que sea un buen negocio (...) ¿Por qué íbamos a hacerlo nosotros?", comentó miembro del consejo de administración de Unilever, Nelson Peltz, subrayando que rivales como P&G y Colgate-Palmolive no habían abandonado Rusia.En total, más de 2.100 multinacionales, entre ellas el minorista francés Auchan y Benetton, siguen en Rusia desde 2022, según estimaciones más recientes, frente a unas 1.600 empresas internacionales que dejaron el mercado o redujeron sus operaciones.En marzo, un análisis de la agencia Reuters reveló que la salida de empresas occidentales de Rusia después del inicio del conflicto ucraniano ha costado a estas compañías pérdidas por más de 107.000 millones de dólares.

Empresas occidentales "dan marcha atrás" en sus planes de abandonar Rusia

Muchas empresas occidentales que se disponían a abandonar el mercado de Rusia tras el inicio de la operación militar especial rusa cambiaron de opinión y se quedaron en el país, escribe 'Financial Times'. Y no solo porque no pueden, sino porque no quieren.