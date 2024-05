https://latamnews.lat/20240528/el-gran-poder-reunio-a-70000-bailarines-y-musicos-quienes-unieron-cristianismo-y-culturas-andinas-1150795901.html

El Gran Poder reunió a 70.000 bailarines y músicos, quienes unieron cristianismo y culturas andinas

El Gran Poder reunió a 70.000 bailarines y músicos, quienes unieron cristianismo y culturas andinas

Sputnik Mundo

Las calles de la ciudad de La Paz se llenaron de devotos de Jesús del Gran Poder, también de miles de espectadores que presenciaron el despliegue de trajes... 28.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-28T03:55+0000

2024-05-28T03:55+0000

2024-05-28T03:55+0000

américa latina

la paz

bolivia

festejos

🎭 arte y cultura

sociedad

religión

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/1c/1150795746_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_c21b53c50896006c407ac0b2a45588ff.jpg

Cada año, la fiesta de Jesús del Gran Poder reúne a miles de bailarines y músicos de toda Bolivia, quienes recorren calles y avenidas de la ciudad de La Paz para honrar a esta figura cristiana, que con el paso de los años fue apropiado —con sus particularidades— por las culturas andinas.En el siglo XVII, una monja llegó de Europa con un lienzo que concitó la atención y la adoración de vecinos, luego barrios y finalmente todo el país. Tenía una imagen de Jesucristo con tres caras, en representación de la Santísima Trinidad: un rostro por el Padre, otro por el Hijo y el último por el Espíritu Santo.Con el tiempo, el lienzo fue visitado por más y más personas, quienes le formulaban pedidos. A los rostros del Espíritu Santo y de Dios Padre, "le pedían para beneficio propio, le pedían para que haga daño a sus enemigos. Y al de la derecha, que es el Señor Jesucristo, le pedían bendiciones para terceras personas", dijo David Mendoza, de la Unidad de Patrimonio de la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo de La Paz, según un reporte de la alcaldía.En 1904, el lienzo fue alterado para tapar los rostros de los costados, de manera que quedó solamente la cara de Jesús que mira de frente. De todos modos, el culto no paró de crecer.En 1923 se realizaron las primeras entradas folclóricas, por ese entonces circunscritas al barrio de Chijini, donde incluso se levantó una iglesia para el Jesús del Gran Poder. Actualmente, la zona de Gran Poder y Chijini se volvieron sinónimos del mismo sitio.Actualmente, es el barrio de La Paz donde más abundan los locales comerciales. En 1974 se volvió una fiesta nacional que recorre ocho kilómetros de la ciudad de La Paz, más allá de sus calles comerciales de origen.En los últimos años, los propietarios de los negocios de Gran Poder comenzaron a manejar la celebración, que cada año mueve millones de dólares por la confección de los trajes, la contratación de bandas musicales y varios ítems más.Sikus fundadores"Esta es la fiesta de la Trinidad, de la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se realiza siete semanas después de Semana Santa. Se conoce a esta fiesta como el Gran Poder, porque se ha iniciado en la zona de Gran Poder en la ciudad de La Paz", contó a Sputnik Rodolfo López, director de la agrupación Khantus Comunidad 24 de Junio.Francisco "Pancho" Villa es un bailarín de la fraternidad de los Incas, quienes en sus trajes y pasos de baile remedan el pasado imperial de la región andina."Estamos representando en la fiesta grande del Dios de Bolivia. Estamos en danza 76 fraternidades de todo el país", dijo Villa a Sputnik. Lleva 22 años de asistencia en cada edición del Gran Poder. "Me encanta bailar cada año, y voy a seguir bailando mientras me den las fuerzas", aseguró.La celebración comenzó el 25 de mayo y seguirá los días 26 y 27. Entre las danzas y músicas tradicionales no faltaron la Llamerada, la Morenada, la Diablada, los Tobas y el Caporal, así como Tinkus, Salay, Pujllay, Incas, Sicuriada, Potolos, Khantus, Kullawada, Waka Waka, Saya y Moseñada, según informó la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder.Entre los bailarines de Tinku estaba Rodrigo Villegas. Esta danza es preferida mayormente por los jóvenes, ya que requiere un enorme esfuerzo físico, con saltos y piruetas durante los ocho kilómetros que separan al Cementerio General del Stadium Hernando Siles, en el barrio de Miraflores.Su danza, "el Tinku, viene de tierras potosinas. Es un baile donde se demuestra el trueque", dijo. Tradicionalmente, el Tinku es una pelea ritual que se organiza cada año en el municipio de Macha, Potosí, para honrar a la Pachamama y garantizar buenas cosechas, al abonar la tierra con su sangre."Bailo para compartir mi cultura y para que sepan cómo somos en los demás países. Invito a todos a pasar por Bolivia en algún momento", dijo el joven. En 2019, la Festividad del Señor de Jesús del Gran Poder fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).Según el Ministerio de Culturas, en 2023 esta fiesta generó un movimiento económico de 437,2 millones de pesos bolivianos, unos 63,3 millones de dólares, "aportando a la economía de bordadores, mascareros, joyeros, bandas de música, grupos folklóricos, orquestas, dueños de locales, hoteles, agencias de turismo, alquiler de graderías, peluquerías, gastronomía y otros rubros", según informaron desde esta cartera.

https://latamnews.lat/20240527/presidente-arce-aspira-a-que-bolivia-se-proyecte-a-un-nuevo-futuro-con-los-brics-1150785235.html

https://latamnews.lat/20240525/bolivia-y-brasil-afianzan-su-vinculo-mediante-la-explotacion-conjunta-de-hidrocarburos--1150738723.html

la paz

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

la paz, bolivia, festejos, 🎭 arte y cultura, sociedad, religión