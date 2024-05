https://latamnews.lat/20240528/eeuu-no-considera-que-sancionar-a-la-corte-penal-internacional-sea-un-enfoque-correcto-1151686085.html

EEUU no considera que sancionar a la Corte Penal Internacional sea un "enfoque correcto"

EEUU no considera que sancionar a la Corte Penal Internacional sea un "enfoque correcto"

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) —

"No creemos que las sanciones contra la CPI sean el enfoque correcto en este caso", dijo Kirby durante una rueda de prensa, en respuesta a una pregunta sobre tales esfuerzos en el Congreso de EEUU. La semana pasada, el asesor de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, dijo que la Casa Blanca estaba consultando con legisladores sobre posibles respuestas a las órdenes de arresto solicitadas por fiscal de la CPI Karim Khan en contra de líderes israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu. Estados Unidos no cree que la CPI tenga jurisdicción sobre Israel y no apoya las órdenes de arresto, dijo Kirby entonces. Khan solicitó el pasado 20 de mayo las órdenes de arresto contra Netanyahu y otros dirigentes del Estado hebreo, así como líderes del grupo islamista Hamás, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos desde octubre de 2023. El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Johnson, adelantó que los legisladores exploran posibles sanciones contra la CPI si procede con órdenes de arresto contra funcionarios israelíes. Ni EEUU ni Israel son parte de la CPI. El 7 de octubre de 2023, un ataque coordinado por Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos y la captura de 253 rehenes, de los que cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros. En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza que han asesinado hasta el momento más de 35.300 palestinos y herido a 79.300 más. El 7 de mayo, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron una operación militar en la ciudad de Rafah, donde se encuentran cerca de 1,5 millones de palestinos que se vieron obligados a abandonar anteriormente las partes norte y central de la Franja de Gaza. Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

