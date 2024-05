https://latamnews.lat/20240528/bolivia-precisa-con-urgencia-una-nueva-ley-de-hidrocarburos-para-recuperar-sus-reservas-1150844459.html

Bolivia precisa con urgencia una nueva ley de hidrocarburos para recuperar sus reservas

SANTA CRUZ (Sputnik) — Bolivia precisa una nueva Ley de Hidrocarburos que incentive la exploración y explotación de nuevos pozos, ante la posibilidad de... 28.05.2024

Tal opinión llega después de que el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, calificara como un "error" la aprobación de la Ley de Incentivos de 2015, que no se llegó a efectivizar y provocó la caída de la producción, obligando al país a incrementar sus importaciones de carburantes. "Este problema se arrastra por más de 10 años en los que no se hizo nada. Se hizo una ley de incentivos que no funcionó, pero ya debimos trabajar a principios de esta gestión de gobierno en otra que funcione y no lo hacemos. No estamos haciendo nada, porque la única manera de retomar algo de normalidad es con la exploración, porque importando nos vamos a hundir", explicó Ríos a esta agencia. El también exsecretario ejecutivo de la Organización Latinoamérica de Energía (OLADE) estimó que en los próximos 30 años Bolivia "seguirá necesitando gasolina, diésel, gas licuado de petróleo y gas natural", por lo que "no es posible que el país se quede importando combustibles por un valor de 5.000 millones de dólares, cuando tiene recursos bajo el subsuelo. Bolivia ha experimentado un cambio significativo en su economía desde 2017 relacionado con la producción de hidrocarburos. En la gestión del expresidente Evo Morales (2006-2019) los ingresos por las exportaciones de gas natural contribuyeron al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza en el país, pero en los últimos años Bolivia pasó a importar más combustible de lo que exporta. La importación de gasolina y diésel de Bolivia marcó un récord histórico en 2021, con 2.120 millones de dólares en valor, un hito que fue superado en 2022 con aproximadamente 3.000 millones de dólares. Sobre las reservas de gas natural, durante la Administración Mesa se presentó una certificación de 70 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés), y en 2009, durante el mandato de Morales, la certificación dio un resultado de 9 TCF.

