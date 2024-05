https://latamnews.lat/20240528/bloqueos-a-china-y-un-apoyo-incondicional-a-israel-eeuu-realmente-defiende-el-orden-internacional-1150788459.html

Bloqueos a China y un apoyo incondicional a Israel: ¿EEUU realmente defiende el orden internacional?

En un artículo publicado este 27 de mayo, el diario británico 'Financial Times' señala que Washington debería abandonar el argumento de estar actuando... 28.05.2024, Sputnik Mundo

El artículo señala que, para empezar, son muchas las falencias de este supuesto principio organizador de la política exterior occidental, invocado constantemente por EEUU y sus aliados, , empezando porque para el ciudadano de pie, el concepto de "orden internacional basado en reglas" no significa nada y hasta es aburrido."A Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, le gusta apelar al orden internacional basado en reglas cuando visita China. Rishi Sunak, el primer ministro británico, lo ha puesto al en el centro de la política exterior del Reino Unido. Su probable sucesor, Sir Keir Starmer, un ex abogado, estará igualmente comprometido con la idea", recuerda la nota.Sin embargo, advierte el FT, las reglas, para ser seguidas y tomadas en serio, deben ser consistentes. Y las propias acciones de Estados Unidos socavan "partes vitales" del orden basado en reglas y particularmente las últimas semanas han expuesto "brutalmente" las contradicciones entre lo que la Casa Blanca dice y lo que hace.Y añaden: "La respuesta de Estados Unidos a la perspectiva de que la Corte Penal Internacional presente cargos por crímenes de guerra contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, también fue reveladora. En lugar de apoyar el esfuerzo de la corte por hacer cumplir el derecho internacional, Blinken dijo al Congreso de Estados Unidos que la administración consideraría imponer sanciones a la CPI".Debido a esta hipocresía evidente que Washington ha llevado adelante desde que EEUU se convirtiera en una potencia mundial a comienzos del siglo XX, el Financial Times afirma que el argumento de que el país norteamericano actúa movido por la intención de defender el orden internacional basado en reglas "es tratado con burla en gran parte del mundo".Entonces, reclama el diario británico, "¿por qué Washington no acepta que su principal motivación no es defender el derecho internacional por sí mismo, sino impedir que una ruta comercial crucial quede bajo el dominio de una potencia que pone en riesgo su hegemonía global?".Lo mismo sucede con la defensa cerrada que viene haciendo EEUU de las acciones de Israel en la Franja de Gaza, donde decenas de gobiernos y organizaciones de DDHH afirman se está cometiendo un "genocidio" en contra de la población palestina, en el marco de la guerra del estado hebreo contra Hamás como respuesta por los mortíferos ataques del pasado 7 de octubre.

