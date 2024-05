https://latamnews.lat/20240527/definicion-sin-punto-medio-amlo-apuesta-por-el-progresismo-en-las-proximas-elecciones-de-la-ue-1150780194.html

"Definición sin punto medio": AMLO apuesta por el progresismo en las próximas elecciones de la UE

"Definición sin punto medio": AMLO apuesta por el progresismo en las próximas elecciones de la UE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la Unión Europea está en un ciclo de definición, esto de cara a los comicios en el bloque...

El mandatario mexicano agregó que las elecciones europeas son un espacio ideal para que las fuerzas progresistas puedan avanzar en el continente."Creo que tienen una gran oportunidad las fuerzas progresistas de Europa porque, [en los últimos años], hacía falta que se descararan los conservadores. Yo hablo de ellos y debe entenderse como derecha en general, porque no creo en la extrema derecha", precisó.Posteriormente, López Obrador deseó suerte a la Unión Europea y que los comicios fuesen en un sentido positivo."Ojalá les vaya bien en la elección porque, de lo contrario, no hay salida para Europa", aseveró.El 9 de junio de 2024, la Unión Europea elegirá a los 729 representantes de su Parlamento, en medio de diversas dificultades de crecimiento económico.En diciembre de 2023, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, alertó del posible ascenso de la derecha en los comicios debido a "la explotación del miedo". "Temo al miedo, temo que los europeos voten porque tienen miedo. Está científicamente demostrado que el miedo ante lo desconocido y la incertidumbre produce una hormona que exige una respuesta de seguridad", indicó el alto representante de la Unión Europea en una entrevista con el diario británico The Guardian.Ante las guerras en los países vecinos, Borrell temía que los votantes se asusten y elijan a partidos populistas en el Parlamento Europeo."Estamos invadidos por un mundo mediático de amenazas en el que aprendemos sobre los crímenes diarios del mal o de la guerra, y eso genera una actividad hormonal dirigida por el miedo. Los partidos que pueden aprovechar el miedo de los seres humanos y ofrecer malas respuestas a buenas preguntas pueden atraer el apoyo de la población europea", alertó.

