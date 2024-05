https://latamnews.lat/20240522/el-gobierno-britanico-prepara-a-los-ciudadanos-para-una-crisis-nacional-1150671908.html

El Gobierno británico prepara a los ciudadanos para una crisis nacional

El 23 de mayo, el viceprimer ministro británico, Oliver Dowden, inaugurará el sitio web Prepare para asesorar a los ciudadanos sobre cómo hacer frente a crisis. Prepare insta a los hogares a preparar un "kit de emergencia" que incluya agua embotellada y alimentos no perecederos suficientes para sobrevivir al menos tres días sin salir de casa. También se recomiendan radios y linternas a pilas o de cuerda, botiquines de primeros auxilios, desinfectante de manos y toallitas húmedas para la higiene en caso de corte de agua. El sitio web titulado ¿Cómo te prepararías para una emergencia? ofrece orientación sobre consejos sencillos para prepararse, obtener información sobre peligros y riesgos locales concretos, comprender las alertas y avisos y hacer frente a las lesiones. El registro nacional de riesgos del Gobierno identifica varias amenazas, desde inundaciones hasta el terrorismo y una pandemia. "Las inundaciones son el riesgo más común. El tiempo que tarda una inundación en retirarse, si eres resistente durante tres días en términos simples, no vas a estar preocupado por ir a las tiendas en ese período", precisó el viceprimer ministro.La iniciativa es consecuencia de un estudio según el cual más del 40% de la población no dispone de agua y alimentos no perecederos para tres días.Dowden también anunciará planes para el mayor simulacro de pandemia jamás realizado en el reino, en el que participarán decenas de miles de personas el año que viene, para poner a prueba la preparación del país "tras el ataque de Covid hace cuatro años".El Reino Unido ha sido uno de los países más afectados por la crisis energética derivada de las restricciones contra los recursos energéticos procedentes de Rusia impuestas a Moscú por su operación militar especial. El país entró en recesión técnica a finales de 2023 tras dos trimestres con resultados negativos consecutivos.

