MOSCÚ (Sputnik) — Toda la vertical del poder ejecutivo en Kiev perdió legitimidad a partir de este 21 de mayo, opinó en declaraciones a Sputnik el político... 21.05.2024, Sputnik Mundo

A pesar de que el mandato de Volodímir Zelenski expiró el 20 de mayo, no habrá elecciones presidenciales en Ucrania mientras siga en vigor la ley marcial, decretada a finales de febrero de 2022. Los jefes de administraciones locales, según él, no podrán ejercer sus funciones de forma legítima a partir del 21 de mayo porque la ley 586-ХIV del 9 de abril de 1999 limita su permanencia en el cargo a "la duración del mandato presidencial". Para Medvedchuk, Zelenski ya "no tiene ningún derecho" de representar a Ucrania en el ámbito internacional. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, comentó con anterioridad que incumbe a los sistemas político y judicial de Ucrania decidir sobre la legitimidad de Zelenski tras la expiración de su mandato, y que la Constitución ucraniana prevé "todo tipo de opciones” que el Tribunal Constitucional debería evaluar.

