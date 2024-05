https://latamnews.lat/20240521/que-pudo-haber-causado-el-accidente-del-helicoptero-de-raisi-1150621858.html

¿Qué pudo haber causado el accidente del helicóptero de Raisi?

El presidente Ebrahim Raisi y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, murieron el domingo 19 de mayo en un accidente de helicóptero en una zona montañosa de la región de Varzaqan, en el noroeste del país. El vehículo que llevaba al presidente iraní y su comitivia realizó un "aterrizaje forzoso" después de tener problemas en medio de una densa niebla. Los helicópteros son vehículos para todo tipo de clima, dijo Vadim Bazykin, un veterano piloto de pruebas de helicópteros ruso, en una entrevista con Sputnik."El punto más débil en un helicóptero siempre es, lamentablemente, la tripulación, porque no muchos pilotos pueden volar con mal tiempo", dijo Bazykin, añadiendo que una tripulación experimentada debería conocer el abecé del vuelo sobre terreno montañoso.Bazykin recordó que, en una ocasión, le fue encargado gestionar el transporte de funcionarios rusos de alto rango y que siempre eligió pilotos maduros "que saben decir no" a continuar un vuelo en medio de mal tiempo. "Los pilotos son como actores y se creen geniales, pensando que si dos helicópteros volaron previamente y no pasó nada, ellos también podrán volar sin problemas", dijo el experto, refiriéndose al helicóptero de Raisi y los helicópteros que lo acompañan.El experto también hizo mención al accidente aéreo en el que murió, en el 2010, el entonces presidente polaco Lech Kaczynski y las 96 personas a bordo, y que fue causado por un error del piloto. En aquel momento, los pilotos que trasladaban a Kaczynski intentaron sin éxito aterrizar el avión en medio de una espesa niebla. "Media hora antes, un avión logró aterrizar, por lo que el piloto pensó que también podía aterrizar el avión [de Kaczynski], pero no lo logró.. Es una cuestión psicológica", dijo Bazykin."La niebla suele tener sólo entre 300 y 500 metros de espesor. Los pilotos deberían haber comprobado minuciosamente si había alguna posibilidad de aterrizar y, en caso contrario, deberían haber regresado volando. No deberían haber otras opciones", subrayó el experto.Refiriéndose a un posible defecto técnico del helicóptero Bell-212 de Raisi, fabricado en Estados Unidos, Bazykin enfatizó que la seguridad es lo primero cuando se trata de vehículos presidenciales.El trágico episodio ocurrió cuando Raisi se dirigía a la ciudad de Tabriz, en el noroeste de Irán, después de regresar de una ceremonia para inaugurar una presa en el río Aras en la zona fronteriza entre Irán y Azerbaiyán con el presidente de dicho país, Ilham Aliyev.Tres helicópteros estaban en el convoy, y los otros dos, que transportaban al ministro de Energía iraní, Ali Akbar Mehrabian, y al ministro de Vivienda y Transporte, Mehrdad Bazrpash, llegaron sanos y salvos a su destino.

