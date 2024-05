https://latamnews.lat/20240521/los-senadores-democratas-se-estan-distanciando-de-la-debilitada-marca-del-presidente-biden-1150625784.html

Los senadores demócratas "se están distanciando de la debilitada marca del presidente Biden"

Los senadores demócratas "se están distanciando de la debilitada marca del presidente Biden"

21.05.2024

"Los demócratas vulnerables del Senado se están distanciando de la debilitada marca del presidente Biden después de que las encuestas lo mostrarán detrás del expresidente Trump en varios estados en disputa", afirma el portal estadounidense The Hill, en un artículo publicado este lunes de 20 mayo.De acuerdo con el medio, la estrategia está resultando efectiva, ya que si bien Biden exhibe menor porcentaje en intención de voto que Trump en los 5 de los 6 principales estados en disputa -conocidos como "swing states"-, de acuerdo a la última encuesta publicada por el New York Times, varios de los senadores demócratas aparecen en los sondeos de esos mismos estados por delante de los contendientes republicanos.En ese sentido, la nota detalla que estos legisladores exhiben públicamente sus diferencias y hasta sus críticas con respecto al gobierno de Biden a la hora de hacer campaña en temas como la seguridad fronteriza, las exportaciones de gas natural licuado, la guerra entre Israel y Hamas y los aranceles a los productos chinos."Si sales y haces un focus group, todos te dicen: '[Biden] Tiene 200 años'. Y lo peor de esto es que los votantes independientes o las personas que no han decidido por quién votar todavía, ven el escenario y dicen: 'Tiene que ser una broma. ¿Estas son nuestras opciones?’. Y por eso están enojados con el partid, por no tomar en serio sus cuestionamientos [a Biden]", dijo un senador demócrata que solicitó el anonimato para discutir la alarma provocada por los débiles números del presidente en las encuestas en los estados en disputa.El mismo senador le dijo a The Hill que sus colegas demócratas saben que esto [en referencia al rechazo del elecotorado a Biden] es un problema”, pero también saben que es demasiado tarde para hacer algo al respecto."Veremos hasta qué punto podemos desafiar la gravedad", dijo el legislador sobre los senadores en contiendas difíciles que están obteniendo mejores resultados que Biden en las encuestas.Cuando se le preguntó a un segundo senador demócrata sobre los desastrosos números de Biden de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, el representante dijo que la edad del presidente, 81, es una preocupación persistente entre los votantes."Biden está mostrando su edad avanzada de una manera mucho más dramática que Trump", dijo el senador, pese a que el aspirante republicano y ex presidente es nada más que 4 años más joven que el actual mandatario.La nota señala que los políticos republicanos están confiados de que la mala imagen de Biden perjudicará gravemente a los aspirantes demócratas en las contiendas por el Congreso y las legislaturas locales, y creen que distanciarse del presidente criticando su gestión no les servirá de mucho."Los números de popularidad de Biden son los más bajos de cualquier presidente en 70 años. Es un gran problema para los demócratas. Lo saben", dijo a The Hill el presidente del Comité Senatorial Nacional Republicano, Steve Daines.

