A seis meses del Plan Fénix: ¿es efectiva la ofensiva del Gobierno de Ecuador contra el crimen?

A seis meses del Plan Fénix: ¿es efectiva la ofensiva del Gobierno de Ecuador contra el crimen?

La aplicación de un "Plan Fénix" fue una de las principales promesas de campaña del actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en las semanas previas a la segunda vuelta electoral de octubre de 2023.En ese momento, el ahora presidente prometía dotar a las fuerzas del orden de "uniformes con alta resistencia balística", "rifles de última generación" y "equipos de visión termo y nocturna" para poder actuar durante las 24 horas. El plan también proponía sumar un "centro de inteligencia" para prevención del delito y utilizar en operativos "drones para tener una vigilancia aérea con reconocimiento facial".La aplicación del plan se hizo más urgente a partir de enero de 2024, cuando la acción de grupos criminales llevó al Gobierno de Noboa a declarar la existencia de un "conflicto armado interno" en el país e iniciar el combate directo a una veintena de grupos criminales.Sin embargo, camino a finalizar el primer semestre del año y transcurridos más de seis meses de la asunción de Noboa, las dudas sobre la efectividad del plan insignia del presidente no se disipan.Durán es una localidad de casi 300.000 habitantes considerada "ciudad dormitorio" de Guayaquil, de la que la separan poco más de 24 kilómetros. Mientras el Gobierno de Noboa celebraba reducciones de homicidios en Guayaquil, Durán veía un crecimiento de 302% en los homicidios con respecto al año anterior, de acuerdo a datos de la Policía Nacional citados por el medio ecuatoriano Primicias.Pontón señaló que si bien es cierto que los homicidios bajaron en forma "bastante pronunciada" en los primeros meses de aplicación del programa, este tipo de crímenes ha vuelto "a su cauce normal" con el paso del tiempo. "Se le hace cada vez más complicado al Gobierno sostener la efectividad del Plan Fénix, porque el crimen y la violencia siguen siendo altos", aseveró el especialista.También entrevistada por Sputnik, la consultora en temas de seguridad Lorena Piedra valoró en que "con las Fuerzas Armadas en las calles patrullando, bajan las muertes consecuencia del fuego cruzado y hay una sensación de mayor seguridad". Sin embargo, reconoció que en los últimos meses "han aumentado las extorsiones y las vacunas (como se conoce en Ecuador a un tipo de extorsión mensual a comercios a cambio de seguridad)".Pontón recordó que el decreto que declaró el "conflicto armado interno" en enero de 2024 nombraba específicamente a 22 organizaciones consideradas "terroristas" por parte del Gobierno ecuatoriano y sobre las que recaerían las principales medidas de represión. Esa lista, apuntó, "no ha sido actualizado con el tiempo", lo que podría generar complicaciones.El sociólogo remarcó que "la morfología del crimen es bastante dinámica y estos grupos se reconfiguran rápidamente", al punto que en la actualidad "podrían existir muchos más". "Es muy difícil seguirle el ritmo al crimen", sintetizó.¿Secretismo en el programa?Piedra se mostró tajante en relación a las posibilidades de evaluar el Plan Fénix: "No se puede decir si ha sido exitoso o no porque no existen documentos base sobre cuáles actuar".Es que, salvo algunos boletines esporádicos divulgados por el Ministerio de Gobierno con cifras de detenciones y operativos, es difícil acceder a relevamientos exhaustivos sobre los objetivos, cifras y estadísticas del accionar de las fuerzas de seguridad ecuatorianas.Para Piedra "no publicitar la base de la política pública de seguridad constituye un contrasentido". La experta cuestionó que "no se explica con claridad, no se expone nada" de lo que el Gobierno hace en relación al combate a la criminalidad. Esto, añadió, también sucede en lo que se refiere a la política exterior de la gestión Noboa.Pontón, por su parte, atribuye la falta de datos claros a que "por lo general a los gobiernos no les gusta la evaluación". Bajo esa premisa, es que el Gobierno de Noboa evitó revelar desde el inicio "cuáles eran los lineamientos y las estrategias principales" del programa que llevaría más policías a las calles.Para el experto, la falta de disposición del Gobierno a someterse a una evaluación "ha afectado la transparencia de las estadísticas" e incluso tiñó de secretismo a las cifras de la Policía ecuatoriana, que según el analista "siempre ha tenido una cultura de generar estadísticas y de divulgación abierta".Pontón consideró que el Gobierno comenzó a mostrarse más reservado a partir de los meses de marzo y abril, "cuando se reveló que las extorsiones habían crecido de manera importante en el país".Piedra cuestionó que desde el Gobierno de Noboa "se tacha de opositoras a las voces de la sociedad civil que piden cuentas y lo critican", incluso cuando lo hagan sectores de la academia especializados en la temática. "Estos elementos dan cuenta de un ejercicio de poder que toma rasgos autoritarios", lamentó.

