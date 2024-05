https://latamnews.lat/20240520/espana-pide-a-milei-una-rectificacion-publica-tras-atacar-a-mujer-de-sanchez-1150615937.html

España pide a Milei una rectificación pública tras atacar a mujer de Sánchez

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de España solicitó al presidente de Argentina, Javier Milei, una rectificación pública por acusar de corrupción a la esposa de su... 20.05.2024, Sputnik Mundo

españa

argentina

pedro sánchez

javier milei

política

El mandatario destacó que, en consonancia, la respuesta de su Gobierno "será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina". "Defender las instituciones españolas de insultos y de difamaciones que eventualmente puedan hacer mandatarios extranjeros no entiende de peros, porque más allá de la ideología, está la educación y el patriotismo", recordó. Sánchez lamentó que los ciudadanos del país latinoamericano sean "presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones". Asimismo, expresó que es "plenamente consciente de que quien ayer habló, no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino" pues "España y Argentina son dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan". En su visita a España, durante una convención organizada por el partido español ultraderechista Vox, Milei comentó que algunos tenían "a la mujer corrupta" y luego se tomaban cinco días para pensar su cargo, en clara alusión a la esposa de Pedro Sánchez y al presidente del Gobierno español. En el marco de este mitin de ultraderecha que acogió el Palacio de Vistalegre de Madrid, llamado 'Europa Vive 24', Milei se ensañó contra el socialismo, al señalar que conducía "a la pobreza y a la muerte" y que es "lo peor del ser humano".

argentina, pedro sánchez, javier milei, política