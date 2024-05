https://latamnews.lat/20240520/el-tribunal-superior-de-londres-autoriza-a-assange-recurrir-su-extradicion-a-eeuu-1150613716.html

El Tribunal Superior de Londres autoriza a Assange recurrir su extradición a EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — El Tribunal Superior de Londres autorizó al fundador del portal de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange, apelar su extradición a Estados...

Este 20 de mayo, el tribunal examinó las garantías ofrecidas por Washington de que se respetarán los derechos del periodista durante el juicio en Estados Unidos si es entregado a las autoridades de ese país. Numerosos partidarios de Assange se congregaron frente al edificio del tribunal. En las pancartas de los activistas se puede leer "Liberad a Assange inmediatamente", "No a la extradición", "El periodismo no es un delito", según muestran imágenes del movimiento Free Assange en la red social X. Las audiencias previas sobre la extradición del periodista australiano tuvieron lugar los días 20 y 21 de febrero. Estuvieron acompañadas de una concentración de dos días ante el tribunal, durante la cual los activistas pidieron la liberación de Assange. En marzo, el tribunal dio tres semanas al Gobierno estadounidense para que diera garantías suficientes de que el periodista podría ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense (que protege la libertad de expresión) durante su juicio en Estados Unidos, de que no se vería perjudicado en el juicio por su ciudadanía y de que no sería condenado a muerte. A mediados de abril se informó que Estados Unidos había dado las garantías solicitadas por el tribunal londinense, tras lo cual se fijó una nueva audiencia para el 20 de mayo. La esposa de Assange, Stella Assange, calificó de "evasiva" la redacción de esas garantías y pidió a Washington que retirara todos los cargos contra el periodista y cerrara su caso. Assange se encuentra recluido en la cárcel de Belmarsh, al sur de Londres, desde que fue detenido el 11 de abril de 2019 a petición de Washington, tras siete años de permanencia en la Embajada de Ecuador en Londres por temor a ser extraditado a EEUU. El fundador de WikiLeaks, imputado de 18 cargos penales, se expone a 175 años de prisión en EEUU.

