El mundo manifiesta sus condolencias a Irán por la muerte de Raisi en un accidente aéreo

El mundo manifiesta sus condolencias a Irán por la muerte de Raisi en un accidente aéreo

MOSCÚ (Sputnik) — Los Gobiernos de varios países expresaron sus condolencias a Irán tras conocerse este 20 de mayo el fallecimiento del presidente de ese país

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó sus condolencias al Líder Supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jameneí."Expreso mi más profundo pésame por la gran tragedia que ha azotado al pueblo de la República Islámica de Irán, el accidente aéreo que se cobró la vida del presidente Seyed Ebrahim Raisi, así como la de otros destacados dirigentes de su país. Seyed Ebrahim Raisi fue un destacado político cuya vida entera estuvo dedicada a servir a su país. Sus compatriotas le tenían en gran aprecio y gozaba de considerable prestigio en el extranjero", se lee en el comunicado publicado en la página del Kremlin.A su vez, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, destacó el papel de Raisi para la cooperación entre Moscú y Teherán. Agregó que en Moscú están "profundamente entristecidos" por la muerte de estos dignatarios."Siempre recordaremos a estas eminentes figuras políticas como verdaderos patriotas de la República Islámica, que han defendido con firmeza los intereses de su Estado y entregado abnegadamente sus vidas al servicio de la Patria. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, eran conocidos en Rusia como amigos verdaderos y confiables de nuestro país. Su papel para fortalecer una cooperación mutuamente beneficiosa y una asociación de confianza entre Rusia e Irán es invaluable", señaló Lavrov en un comunicado publicado en el sitio web de la Cancillería rusa. Lavrov expresó "el más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas, así como a todo el pueblo amigo de Irán".Desde Bielorrusia, el Gobierno de ese país catalogó el fallecimiento de Raisi como "una pérdida irreparable no solo para el pueblo iraní".A su vez, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, declaró que "fallecieron hijos prominentes del pueblo iraní y personalidades políticas conocidas mundialmente, cuya actividad y decisiones firmes garantizaban la posición apropiada de Irán en el mundo, favorecían el fortalecimiento y el aumento del gran prestigio de Irán en la arena internacional".El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que se siente consternado por la muerte de su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, a quien calificó como "persona ejemplar" y "líder extraordinario"."Estoy consternado ante la dura noticia sobre la sensible pérdida física del Presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi. A Cilia, quien es amiga de su señora esposa, y a mí nos embarga un gran dolor por tener que despedir a una persona ejemplar, un extraordinario líder del mundo como lo es y será por siempre nuestro hermano Ebrahim, un excelente ser humano, defensor de la soberanía de su pueblo y amigo incondicional de nuestro país", publicó Maduro en su cuenta de la red social X.Maduro trasladó su "profundo pesar" al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y aseguró que los venezolanos comparten el sentimiento que embarga a sus hermanos iraníes en estos momentos tan duros."Un abrazo sentido de la República Bolivariana de Venezuela. Son ustedes, Irán, ejemplo de dignidad, moral y resistencia. ¡Fortaleza hermanos y hermanas!", enfatizó.El Gobierno de Irak, por su parte, subrayó que recibió la noticia del fallecimiento trágico del presidente iraní, Ebrahim Raisi, y sus acompañantes con gran dolor y tristeza.El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo que tuvo el placer de recibir al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y al ministro de Exteriores de ese país, Hossein Amir Abdollahian, en una visita histórica hace menos de un mes."Eran buenos amigos de Pakistán. Pakistán guardará un día de luto e izará banderas a media hasta como muestra de respeto al presidente Raisi y en solidaridad con el pueblo hermano de Irán", indicó Sharif.Desde Palestina, el movimiento Hamás que gobierna en la Franja de Gaza, calificó al presidente iraní como uno de los mejores líderes de Irán que hizo mucho para el "renacimiento" de su país y apoyaba noblemente "la causa palestina y la lucha firme y legítima de su pueblo contra el régimen sionista".El emir de Catar, Tamim bin Hamad Thani, se unió también a las muestras de solidaridad con Irán.Desde la Unión Europea (UE), el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, expresó sus condolencias por el fallecimiento del mandatario iraní."La UE traslada sus sinceras condolencias por la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, el ministro de Exteriores Abdollahian, así como otros miembros de la delegación y la tripulación en la catástrofe del helicóptero. Nuestros pensamientos están con sus familias", señaló Michel en un mensaje por la red social X.El primer ministro de la India, Narendra Modi, en un mensaje por las redes sociales, subrayó que estaba profundamente conmocionado por la trágica muerte del mandatario iraní.El 19 de mayo por la tarde, un helicóptero en el que viajaban el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el ministro de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, sufrió un accidente en una zona montañosa de la región de Varzaqan, en el noroeste del país.El Gobierno de Irán ya confirmó que no hubo sobrevivientes y planea celebrar una reunión extraordinaria este 20 de mayo.La alta delegación iraní, que asistió a la inauguración de una nueva presa en el río Aras, en la frontera con Azerbaiyán, viajaba en tres helicópteros. Los otros dos, con varios ministros y funcionarios a bordo, llegaron a su destino.A bordo del helicóptero siniestrado se encontraban, además de Raisi y Abdollahian, el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati; el imam de la oración colectiva de Tabriz, ayatolá Al Hashemi; el jefe de la unidad de protección del presidente; el piloto, el copiloto y un oficial técnico.De acuerdo con el artículo 131 de la Constitución iraní, el vicepresidente primero Mohamad Mojber asumirá las funciones presidenciales hasta que haya nuevas elecciones. Un consejo conformado por los jefes de poderes ejecutivo, legislativo y judicial ha de convocarlas dentro del plazo de 50 días.

