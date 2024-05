China asegura que no ha facilitado armas a ninguna de las partes del conflicto ucraniano

"China no es ni el creador ni una de las partes de la crisis ucraniana. No hemos proporcionado armas a ninguna de las partes en conflicto. A diferencia de EEUU, que prolonga las hostilidades a propósito, nosotros no lo haremos y no nos beneficiaremos de la crisis", declaró el diplomático durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.